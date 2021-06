Vedere i fiori sbocciare è uno spettacolo che solo la bella stagione può regalare. Dove prima c’erano solo rami secchi, in poco tempo spuntano foglie e poi i colori esplodono.

Dunque, la cosa migliore da fare è cercare di far crescere anche a casa nostra qualche bel fiore, per dare un tocco di gioia e di colore alla nostra abitazione. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare buoni consigli in questo senso. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo consigliato una pianta perenne davvero ottima per il balcone. Oggi andiamo a vedere un fiore che non è molto conosciuto ma che di sicuro farà invidia a tutti i vicini. Pochi conoscono questo fiore che resiste al caldo e regala un’esplosione di colore

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La variante del celebre fiore

Quasi tutti conoscono la begonia, una pianta perenne tropicale che garantisce sempre grandi risultati quando aggiunta al balcone o al giardino. Tuttavia, ci sono tantissimi tipi di questo fiore, che hanno diversi impatti estetici. Ad esempio, alcune hanno foglie erette, altre che ricadono. Oggi vediamo un esponente di questa seconda varietà.

Ecco di cosa si tratta

Consigliamo di piantare la begonia di varietà dragon wing. Essa è una pianta forte e molto versatile. È adatta, infatti, ad essere coltivata in vari contesti. Va bene sul balcone, in vasi più piccoli, ma anche in giardino direttamente nella terra. È inoltre adatta per i cesti che si appendono al muro.

Il suo aspetto ricadente crea l’impressione di una cascata di fiori e piante che hanno un effetto spettacolare. In particolare, a colpire molto è il contrasto tra le foglie verdi ed il forte rosso dei fiori. Questa pianta non teme il caldo, anzi fiorisce a luglio, quindi è perfetta per questo periodo.

Pochi conoscono questo fiore che resiste al caldo e regala un’esplosione di colore. La begonia dragon wing può essere un’aggiunta originale e che non ci farà di certo passare inosservati.