L’ambiente marino non è adatto ad ospitare qualsiasi tipo di giardino. Ma se vogliamo adeguarci al clima moderatamente piovoso della zona che abbiamo scelto per acquistare la seconda casa, dobbiamo inserire piante resistenti al caldo e ai venti salmastri.

Ecco quali sono le scelte giuste da compiere per un giardino al mare profumato e rigoglioso con questa formula saggia e vincente secondo gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Piante resistenti e colorate

Anche il clima migliore della Sicilia non suggerisce di lanciarsi a piantare qualsiasi cosa, ma di scegliere solo varietà adatte all’ambiente marino.

Iniziamo con due gruppi di jacaranda, alberi da piantare lontani da una eventuale piscina per evitare che vi cadano continuamente le foglie, anche se sono piccole e leggere come quelle della mimosa.

Dobbiamo porli a dimora vicino all’abitazione. Ombreggiano d’estate e non tolgono la luce d’inverno. Fioriscono in primavera e poi ancora a settembre, con fiori azzurro violacei

I muri di cinta possiamo coprirli con rose banksiae, con fiori doppi e bianchi, profumati, che si aprono precocemente garantendoci una fioritura mozzafiato. Questa pianta raggiunge i 6 metri d’altezza, è resistente a malattie e intemperie.

Sfruttiamo bene tutto, anche il vialetto dal cancello al garage. Pavimentiamolo con ghiaia posta su un sottofondo stabilizzato.

Affianchiamo grandi gruppi di rose di colore diverso e profumate come la mutabilis. È una rosa arbustiva alta circa due metri che nei climi caldi fiorisce senza interruzione. I fiori sono arancio e diventano rosso scuro.

Sempre lungo il viale poniamo piante utili come salvia, rosmarino, aloe vera, menta e lavanda. Dietro questa siepe possiamo piantare delle palme e anche un piccolo orto con piante di facile riuscita come pomodori, peperoni, melanzane, zucchini, carciofi e fagioli.

Sempreverdi e aranci amari intorno alla piscina

Per proteggere gli ortaggi dal vento battente, servono dei metrosideros, arbusti sempreverdi che fioriscono senza sosta da gennaio a giugno, con piccoli fiori rossi.

Poniamo di fianco un boschetto di tamerici estive con fioritura in rosa tra luglio e agosto, che resistono ai venti salmastri.

Se proprio vogliamo mettere un’euphorbia delle Canarie questo è il posto giusto.

Ma non dimentichiamo di inserire degli agrumi, per esempio vicino alla piscina. Gli aranci amari tengono a lungo e permettono di fare ottime marmellate. Per rallegrare gli occhi, aranci washington, limoni e mandarini giapponesi.