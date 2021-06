Macari il lembo più autentico, suggestivo e ricco di colori con profumi unici e indimenticabile della Sicilia occidentale. Trascorrere le vacanze a Macari in Sicilia con un’incantevole baia che si tinge di blu, è l’ideale per apprezzare le bellezze della natura. La baia è suggestiva e si protende verso l’infinito con sfumature di blu. Macari oltre ad aver un bellissimo borgo da visitare, rappresenta anche un’esperienza unica dove è possibile immergersi in acqua cristallina con panorami mozzafiato. Chi decide di effettuare un viaggio in questo lembo della Trinacria occidentale, potrà immergersi in una vita autentica fatta di pace, mare, colori intensi e una cucina da leccarsi i baffi.

Vacanze a Macari in Sicilia con un’incantevole baia che si tinge di blu

Il borgo marinaro di Macari è molto suggestivo con casette arrampicate sulla montagna. Il Golfo chiamato una mezzaluna di terra, da vita ad un susseguirsi di calette incassate nelle scogliere a strapiombo sul mare.

La terra in questa zona è aspra e rocciosa. Il Golfo regala uno spettacolo unico dominato dal Monte Cofano.

Per chi ama nuotare, il mare in questo piccolo angolo di paradiso è trasparente e pulito, di colore intenso e permette di ammirare il fondale.

Tuffarsi in un mare cristallino

A poca distanza si trova la Caletta Rosa del Bue Marino e la spiaggia di Baia Santa Margherita. Il territorio è protetto da due torri di avvistamento. Le torri raccontano le storie di pirateria, di rapimenti e di riscatti di giovani nobili siciliani. Un soggiorno a Macari permette di dimenticare il caos quotidiano, infatti, sono poche le auto che girano per Macari e pochi sono anche i luoghi di svago. Per cercare movimento bisogna recarsi a San Vito Lo Capo chiamata anche Caraibi della Sicilia con sabbia chiarissima e mare turchese con 3 luoghi incantevoli.

