In estate la frittura di pesce è una delle pietanze più richieste ai ristoranti ma anche da preparare tra i fornelli di casa. Ma non sempre la frittura è croccante e deliziosa. La ricetta che oggi proponiamo è quella dei totani fritti con insalata colorata e il segreto per non perdere la croccantezza. Questo segreto è fondamentale per gustare un’ottima frittura di pesce.

Invece, per chi non ama friggere consigliamo un simpatico antipasto o secondo con alici e pangrattato senza frittura, gustoso e saporito che accontenta grandi e piccini

Totani fritti con insalata colorata e il segreto per non perdere la croccantezza

La ricetta dei totani fritti è molto semplice e ha un costo medio, la sua preparazione richiede circa 55 minuti. Ecco gli ingredienti che occorrono per quattro persone:

a) 600 grammi di totani freschi;

b) 400 grammi di insalata mista;

c) un limone;

d) 120 grammi di farina 00;

e) 90 grammi di pangrattato;

f) semi di girasole decorticati a piacere;

g) olio di semi di arachidi quanto basta;

h) olio evo a piacere.

Preparazione

Pulire i totani svuotandoli dalle interiora e dalla cartilagine interna, togliere pelle e pinne. Sciacquare sotto acqua corrente e tagliare ad anelli di circa un centimetro di spessore. Poi, lasciare interi i tentacoli e asciugare bene tutto con un canovaccio pulito.

In una ciotola versare la farina e il pangrattato, mescolare bene e poi versare gli anelli di totano e infarinare in maniera omogenea.

In una casseruola inserire l’olio di arachidi e scaldare, appena pronto versare poco alla volta gli anelli di totano scrollando la farina in eccesso.

Cuocere non oltre tre minuti, i totani devono dorarsi leggermente. Togliere dalla padella con una schiumarola e disporre su carta assorbente.

Lavare bene l’insalata, asciugare e tagliare e condire con l’olio evo. Poi aggiungere il sale e una manciata di semi di girasole e mescolare il tutto.

Infine, disporre i totani sull’insalata e servire con una spruzzatina di succo di limone.

Il segreto per non far perdere la croccantezza della frittura di totani è aggiungere il sale poco prima di portare il piatto in tavola.

Consigliamo anche di provare la ricetta delle alici marinate con salsa ai capperi pronte in meno di 5 minuti