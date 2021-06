Annaffiare gli ortaggi è un’operazione fondamentale se vogliamo garantirci un raccolto rigoglioso tutta l’estate. Ma se l’acqua è razionata, ci costa troppo caro mangiare le nostre verdure. Inoltre, può capitare di commettere altri errori davvero incredibili.

Ecco perché abbiamo sempre sbagliato annaffiando l’orto con una canna a spruzzo o un irrigatore. Dovremmo avere un sistema di irrigazione goccia a goccia. Il perché ce lo spiegano gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Dove va davvero l’acqua

Per un orto familiare, dovremmo poter disporre di punti di raccolta dell’acqua piovana. Piccoli bidoni, per esempio, dei fusti o dei tank che si comprano nei vivai. Attenzione a che siano ben chiusi dopo la pioggia, per evitare che si perda acqua per evaporazione o che vi cadano dentro piccoli mammiferi come ricci o lucertole.

Creare una riserva d’acqua è molto importante. Innanzitutto perché si risparmia. E poi perché è importante irrigare con acqua a temperatura ambiente o anche leggermente più calda.

Annaffiare con una canna a spruzzo o con gli irrigatori ci porta a compiere diversi errori, per esempio ingenti sprechi. Una parte dell’acqua, intanto, non cade all’interno del perimetro che ci serve. Se ne va portata via dal vento. O finisce per essere spruzzata in una direzione sbagliata dall’irrigatore.

L’acqua più calda, inoltre, evapora a contatto delle superfici calde, come il fogliame, il terreno o le pietre. Una parte dell’acqua non è distribuita bene, bagna solo i primi centimetri e non il fondo del terreno.

Ma non è finita qui. L’irrigatore a pioggia eleva l’umidità della massa fogliare e nel sotto chioma. Favorisce lo sviluppo di muffe e malattie che rovinano gli ortaggi. Se poi abbiamo la bella idea di usare l’irrigatore nelle ore calde, le foglie non avranno il tempo di sgrondare l’acqua, dunque si possono creare varie ustioni a causa del cosiddetto effetto lente prodotto dalle gocce.

Nei giardini ci sono molte piante ornamentali rovinate in questo modo. Mentre sugli ortaggi queste conseguenze si vedono meno e si considerano trascurabili. Ma non dimentichiamo che, invece, incidono negativamente sul processo di fotosintesi della pianta. Questo è il motivo per cui alcuni ortaggi crescono poco. Oppure sanno di poco, non si accumula abbastanza zucchero nei frutti.