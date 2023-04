Già non sopporti più mosche e cimici? Ecco la pianta strabiliante che le tiene lontano anche dal giardino

Cimici, mosche e insetti già popolano balconi e giardini di tutta Italia. Come si fa a tenerle lontano se c’è tanto verde intorno? La soluzione viene dalla Natura, vediamo di che pianta si tratta!

Con l’arrivo della bella stagione e delle temperature più miti, ecco che arrivano a farti visita. Basta una giornata di sole per ritrovarti infestata da mosche e cimici di ogni tipo. Poi passa la primavera e quando la situazione sembra placarsi, fanno capolino le zanzare. Insomma, non c’è mai pace con questi insetti fastidiosi! Ma per fortuna la Natura ci regala tanti metodi naturali che possiamo usare come repellenti.

Già non sopporti più mosche e cimici che girano in casa e vanno sul bucato?

Proprio come esistono repellenti naturali contro le zanzare, esistono contro mosche e cimici. Non c’è bisogno di ricorrere a prodotti chimici che il più delle volte sono anche tossici. E le nonne lo sapevano molto bene, qualche erba giusta e si trova il rimedio a tutto. Per le zanzare utilizzavano un’erba aromatica, la salvia, incredibile repellente la cui efficacia è stata anche comprovata dagli esperti. Per tenere lontano le mosche sembrerebbe essere efficace la borragine.

Cos’è la borragine? Si tratta di un’erba di campo molto decorativa dagli splendidi fiori azzurri. Questa pianta ha moltissimi utilizzi, non solo ornamentali, ma anche in cucina. Questo poi è il momento più favorevole per seminarla, così crescerà rigogliosa. In più avrai due benefici in uno, niente mosche e cimici e dei bellissimi fiori decorativi.

Come evitare di attirarle, alcuni comportamenti da seguire

Ma se la borragine può darci una mano come repellente, è bene stare attenti a non attirare gli insetti. Le cimici, le mosche, ma anche vespe e calabroni sono attirati dagli odori dolci. Per le mosche, poi, sono assolutamente da evitare i residui di alimenti zuccherini. Uno spicchio di frutta caduto per sbaglio, qualche goccia di una bibita zuccherata versata per sbaglio, ed ecco l’infestazione. Se abbiamo il contenitore del compost in giardino o sul balcone, facciamo molta attenzione anche ai moscerini. Per tenerli lontani possiamo utilizzare, ad esempio, qualche goccia di tree oil per evitare che attacchino il bidone.

Insomma, se già non sopporti più mosche e cimici cosa aspetti a procurarti questa pianta? La borragine è un’erba da campo facile da seminare che cresce bene anche in vaso. È la soluzione perfetta da tenere anche sul davanzale se non hai spazio. Cosa aspetti a piantarla anche tu?