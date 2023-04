Arrivano i terribili insetti dei tappeti, divani e piumini! Meglio agire subito così perché li hai a casa e non lo sai

La primavera oltre al clima mite porta con sé tanti fastidiosi insetti come cimici, mosche e tanti altri. Ma non tutti conoscono questo insetto che si annida nei tappeti e non solo arrecando numerosi danni. Ecco come evitarli e riconoscerli.

Con l’arrivo della primavera e l’aumentare delle temperature, aprire tutte le finestre e far arieggiare casa è molto più gradevole. Esattamente come lo è dedicarsi alle pulizie dentro e fuori casa. Il clima mite e le belle giornate, infatti rendono molto più piacevole dedicarsi alla manutenzione del giardino, di balconi e terrazzi. Peraltro chi ancora non lo avesse fatto, potrebbe approfittare del cosiddetto Bonus Verde per rifare terrazzi o giardini da fare invidia a vicini e followers.

Tuttavia, in questo periodo oltre ai raggi del sole che entrano nella nostra casa, arrivano i terribili insetti dei tappeti, ospiti per nulla graditi. L’idea di camminare a piedi nudi sul tappeto dove si annidano insetti crea qualche brivido, ancor di più se li ritroviamo tra i divani. Ma oltre al fastidio della vista, questi insetti possono anche danneggiare i nostri arredi e complementi. Si pensi alle cimici dei letti, piccoli insetti che si cibano di sangue, creando prurito e macchie rosse sulla pelle, che possono infestare l’intera casa.

Con la primavera arrivano i terribili insetti dei tappeti che possono infestare anche vestiti divani e tende

Insieme alla primavera, purtroppo, oltre ai fiori può entrare nelle nostre case anche il coleottero dei tappeti, Anthrenus verbasci, appartenente alla famiglia Dermastidae. Il suo corpo è tozzo, leggermente ovale e con le zampe molto piccole che possono ritrarsi nella parte inferiore dell’insetto. La parte inferiore del corpo è color cenere, con macchie nere. I coleotteri dei tappeti sono di piccolissime dimensioni, talvolta non superano i 3,5 mm di lunghezza. Possono introdursi nelle case insieme ai fiori, mentre le larve tramite oggetti di lana, tappeti o cibo depositato. Queste ultime si nutrono di seta, lana e peli, piume e si nascondono in posti bui e protetti.

Questi non pungono ma possono causare dermatiti pruriginose, a causa dell’adesione dei peli sulla cute. Le loro dimensioni molto piccole rende difficoltoso individuarle. Per accorgersi della loro esistenza, bisogna osservare attentamente i tappeti se si ritrovano delle strisce separate. In età adulta, potremmo avvistarli vicino alle finestre sui vetri o sulle in quanto amano nutrirsi di polline.

Come evitare la loro intrusione

La prima regola fondamentale è pulire, aspirare tappeti, tende e divani e non lasciare briciole sparse. Pertanto, puliamo a fondo tappeti e cuscini magari utilizzando una soluzione di acqua e aceto in un contenitore spray. Lasciamoli poi all’aria aperta e al sole. Infine prima di effettuare il cambio di stagione, oltre a pulire gli armadi, assicuriamoci che gli indumenti siano puliti ed igienizzati. Soprattutto per quanto riguarda i piumini, coperte e tappeti potremmo riporli in buste di plastica chiuse con cerniera o ermeticamente.