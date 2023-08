Ghiaccioli e granite fatti in casa senza gelatiera: le ricette velocissime per una merenda light anti caldo all’insegna del risparmio

Cerchi un’idea per un fuori pasto fresco e goloso ma con poche calorie? Dai un’occhiata a queste proposte facili e veloci.

Quando il caldo proprio non ne vuole sapere di lasciarci in pace, c’è solo un modo per rinfrescarsi immediatamente: fare un bel tuffo in acqua. Certo, ma se non sei ancora andata in ferie o sei già rientrata dalla tua vacanza, come puoi superare l’estate torrida in città? La risposta è semplicissima e anche molto piacevole: a suon di gelati, ghiaccioli e granite. Ovviamente, come in tutte le cose, non bisogna esagerare e non solo per motivi legati alla linea e al peso forma. Detto questo, è anche vero che potresti realizzare ghiaccioli e granite fatti in casa senza gelatiera per limitare gli zuccheri ed evitare coloranti e conservanti. Non solo, questa soluzione ci permetterà anche di risparmiare sulla spesa di dessert e gelati, a volte anche parecchio costosi.

Tutto quello che ti serve si riassume in acqua, frutta a piacere, bicchierini di plastica e bastoncini di legno tipo stecco da gelato.

Ghiaccioli light per tutti i gusti

Una volta scelta la tua frutta preferita, non devi fare altro che metterla in frullatore per ottenere un composto denso dal gusto intenso. Se invece preferisci una consistenza più cremosa, ti basta aggiungere dello yogurt greco o una parte di banana frullata. E, appunto, visto che l’abbiamo appena citata, vediamo come realizzare un ghiacciolo al gusto banana, ottima alleata per rinvigorire le riserve di potassio.

Una volta frullata la banana con un pochino di succo di limone, lascia riposare la crema ottenuta in freezer per circa tre ore. E se vuoi addolcire leggermente il tuo ghiacciolo, ti basterà aggiungere agli ingredienti frullati un pizzico di cannella. In alternativa, ti consigliamo anche il ghiacciolo fatto con ciliegie, ovviamente denocciolate, e yogurt bianco. Se lo desideri più dolce puoi aggiungere semplicemente un cucchiaino di miele e puoi sostituire le ciliegie con fragole o frutti di bosco.

Ghiaccioli e granite fatti in casa senza gelatiera: frullati di bontà pronti in 5 minuti

Inoltre, potresti anche sostituire la frutta con della verdura oppure usare del tè aromatizzato con erbe aromatiche o spezie per realizzare i tuoi ghiaccioli casalinghi ed economici. E perché non fare un ghiacciolo digestivo al latte e caffè da consumare dopo una grande abbuffata per rinfrescarsi e non aggiungere ulteriori calorie? Ma vediamo adesso come preparare delle deliziose granite fai da te, altrettanto valide alleate per combattere il caldo e idratarsi.

Di nuovo, puoi utilizzare la frutta che più preferisci, compresi i pistacchi, ma per un’efficace azione dissetante consigliamo di optare per limone, fragola e menta. Nel primo caso, basta mescolare 1 l di acqua, 275 g di zucchero e 300 ml di succo di limone: metti in freezer per un’ora. Prima di grattare la granita con il cucchiaino, ti consigliamo di tirare fuori il composto almeno 10 minuti precedenti al consumo.

Se preferisci il gusto fragola, dovrai invece mescolare 800 g di fragole con 250 g di zucchero semolato e 350 ml di acqua. Oppure fai bollire 50 foglie di menta per 3 minuti in una pentola con 350 ml di acqua e 175 g di zucchero. Otterrai così un saporitissimo sciroppo naturale per le tue granite alla menta. Una soluzione leggera e non dispendiosa per le tue serate in compagnia o i momenti di relax.