Primo piatto di pasta veloce della tradizione romana: spendi meno di 5 euro anche per la versione dello chef Pappagallo

La cucina italiana non smette mai di stupirci. Se siamo in cerca di idee basta aprire un quaderno della nonna o un vecchio libro di ricette e avremo risolto. Ci sono anche tante preparazioni regionali da provare. Tra i primi c’è una pasta da fare in poco tempo, gustosa ed economica.

La creatività in cucina è importante, ma possiamo farci aiutare anche da chi ha più esperienza alle spalle. Le nonne tramandano a figli e nipoti ricette di famiglia. Nelle trattorie si servono ancora piatti tradizionali che grandi chef a volte rielaborano.

Nella cucina romana sono presenti molti primi di pasta ormai conosciuti in tutto il Mondo. Pensiamo soprattutto alla cacio e pepe, alla carbonara e alla amatriciana. Tra tante c’è una ricetta particolare.

La ricetta di un primo piatto di pasta veloce della tradizione romana

Spesso accade che a degli ingredienti base poi nel tempo ognuno aggiunge dell’altro. Con gli anni il piatto originale quindi si fa fatica a individuarlo.

Per esempio la pasta alla checca sembra debba il suo nome a una cuoca romana, Francesca. Ci sono tante versioni, ma forse la più vicina alla ricetta originale sarebbe quella che segue. Per 4 persone occorrono:

350 g di spaghetti;

400 g di pomodori;

50 g di olive verdi denocciolate;

5 foglie di basilico;

un ciuffetto di prezzemolo;

un pizzico di semi di finocchio;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Lavare e tagliare a cubetti il pomodoro e metterlo in una ciotola insieme alle olive spezzettate. Possiamo usarle verdi o nere. In una padella con dell’olio scaldare per qualche minuto il prezzemolo tritato, i semi di finocchio e il basilico. Aggiungere pomodoro e olive, mettere il coperchio e lasciare cuocere per 7 minuti. Versare il tutto in una insalatiera, aggiungere sale e pepe. Cuocere al dente gli spaghetti e unirli al condimento. Servire il piatto appena tiepido.

Una gustosa variante

Come accennato prima, esistono molte versioni della pasta alla checca, anche con formaggi come la caciotta. Lo chef Luca Pappagallo ci propone la sua ricetta nel suo sito. Per 4 persone frullare 600 g di pomodori pelati oppure usare la passata. Fare scaldare dell’olio extravergine d’oliva in padella e aggiungere i pelati. Cuocere 10 minuti e poi spegnere il fuoco. Possiamo usare 400 g di pennette o di spaghetti. Aggiungere poi 60 g di Parmigiano Reggiano al sugo, un pizzico di sale e un po’ di origano. Scolare la pasta e metterla in padella. Dopo qualche minuto aggiungere 250 g di mozzarella a pezzetti. Mescolare e servire.

Con pochi ingredienti reperibili tutto l’anno possiamo portare in tavola un primo piatto di pasta veloce della tradizione romana.

Il costo degli ingredienti è molto contenuto. Potremmo approfittare di qualche offerta. Ad esempio fino al 27 agosto 2023 da Eurospin il prezzo di 500 g di pasta sarebbe di 0,69 euro. Poi 500 ml di salsa datterino costerebbe 1,29 euro e un vasetto di olive verdi denocciolate da 560 g 1,69 euro.

Da MD fino al 20 agosto 2023 500 g di pasta si venderebbero a 0,89 euro, 720 ml di passata di pomodoro a 0,79 euro e 200 g di mozzarella verrebbero 1,49 euro.

Lettura consigliata

Weekend in Toscana a meno di 300 euro tra colline, mare e dove hanno girato I delitti del BarLume