Gelato fatto in casa cremoso come in gelateria: Benedetta Rossi svela come fare senza la gelatiera

Gelato fatto in casa cremoso come in gelateria-proiezionidiborsa.it

La regina dei fornelli Benedetta Rossi ci spiega come preparare un gelato artigianale perfetto. Seguendo i suoi consigli, potrai averlo cremoso proprio come in gelateria e senza utilizzare la gelatiera. Non ci credi? Scopri il procedimento per prepararlo in casa.

Con il caldo che imperversa si ha voglia di rinfrescarsi un po’. E perché non farlo partendo da una ricetta buona e gustosa? Il gelato è la risposta. Se finora lo hai sempre comprato in confezione e vorresti provare a realizzarlo a casa, ecco come fare. La ricetta ce la illustra Benedetta Rossi, il punto di riferimento per tutte le casalinghe amanti della buona cucina.

Un gelato fatto in casa cremoso come in gelateria? Provalo con questi gusti

Per iniziare, ti sveliamo gli ingredienti e le dosi di riferimento per fare il nostro gelato:

500 ml di panna fresca;

350 g di latte condensato;

cioccolato fondente a scaglie;

cacao amaro.

Il primo passo consiste nel montare la panna. Impugna le fruste elettriche e continua finché non diventerà abbastanza spumosa. A questo punto potrai aggiungere il latte condensato e amalgamarlo per bene. Una volta che avrai ottenuto un composto uniforme, dividilo in due ciotole. In una unisci il cacao in polvere e mescola. Nell’altra versa i pezzetti di cioccolato, per ricreare il gusto stracciatella.

Per la seconda e ultima parte, scegli dei contenitori nei quali riporre il gelato. Mettili nel congelatore e non toglierli finché non passeranno almeno un paio d’ore. Per arricchire di gusto e originalità la ricetta, potresti aggiungere alla panna un topping a base di menta, caffè o amarena. È questa l’idea senza zuccheri aggiunti di Benedetta, per gustarsi in poco tempo un gelato fatto in casa cremoso come in gelateria!

Cosa fare col gelato avanzato per stupire gli ospiti

Anche se è difficile crederci, capita che il gelato sia talmente abbondante che ne avanzi una porzione. La notizia positiva è che lo possiamo riutilizzare in cucina, impiegandolo in qualche ricetta golosa. Per esempio, lo si può sfruttare come farcitura per dolci: hai mai pensato di riempire le fette di pandoro a Natale?

Oppure, dovresti provarlo nel connubio inseparabile con la frutta. Al centro di una macedonia fresca è una goduria. Così come in una millefoglie particolare, che puoi ricreare alternando le fette di frutta con strati di gelato. Se ami i pomeriggi con gli amici, invece, potresti ingolosirli con dei muffin casalinghi. Preparali con 100 g di farina, un cucchiaio di lievito per dolci, zucchero a velo e 300 g di gelato. Dopo aver lavorato l’impasto, dovrai cuocere gli stampi in forno per 30 minuti a 175 gradi. Lascia raffreddare i dolcetti prima di servirli.