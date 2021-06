Il geranio è una delle piante migliori per abbellire il balcone di casa. Si tratta di una pianta che, se ben curata, è in grado di regalarci una cascata di bellissimi fiori colorati e vivaci.

Spesso, però, le persone lamentano il fatto che i propri gerani si ingialliscano e si ammoscino, rovinandosi. Infatti, basta davvero poco per causare la fine di questa pianta, bella ma, per certi versi, anche delicata.

In particolare, c’è un segreto che in pochi conoscono e che può davvero cambiare le sorti della nostra pianta. Conoscere questo trucchetto probabilmente avrebbe allungato la vita di tutti i gerani che abbiamo fatto morire in passato. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gerani sempre strepitosi e sani con questo segreto infallibile svelato dai migliori vivaisti

Uno degli aspetti più delicati per la cura del geranio è l’irrigazione. L’acqua con cui innaffiamo il geranio deve avere una temperatura ambiente e deve essere povera di calcare.

Se sui nostri piatti o bicchieri notiamo sempre le tipiche macchie bianche del calcare, questo potrebbe indicare che la nostra acqua è troppo carica di calcare. In tal caso, dovremmo seguire questo procedimento prima di innaffiare le piante.

Riempiamo l’innaffiatoio la sera e aggiungiamo un po’ di torba sul fondo. Lasciamo decantare l’acqua per tutta la notte.

In questo modo, nell’acqua si ristabilirà il pH. In più avrà raggiunto la temperatura ambiente, e sarà quindi perfetta per innaffiare i nostri amati gerani. Ed ecco che otterremo gerani sempre strepitosi e sani con questo segreto infallibile svelato dai migliori vivaisti.

Ogni quanto bisogna innaffiare?

I gerani necessitano di un’innaffiatura costante. La terra deve sempre rimanere umida.

Per questo, è importante controllare sempre il terreno, e innaffiare le piante ogni 2-3 giorni in primavera, e anche ogni giorno d’estate.

Attenzione, però, ad evitare i ristagni d’acqua, che farebbero marcire la pianta.

