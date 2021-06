Il borgo cullato da mare e collina che strega tutti per il suo sapore medievale

Come sappiamo il nostro Paese è una penisola. Tre lati dell’Italia infatti sono bagnati dal mare, e solamente uno non confina con l’acqua. Di conseguenza la stragrande maggioranza delle regioni ha sia spiagge che bellissimi panorami marittimi. Anche per questo motivo la nostra è una popolazione molto legata a tutte quelle attività che riguardano la spiaggia, il sole e tutto ciò che il mare è in grado di regalare.

Anche molto altro

Eppure l’Italia offre anche molto altro. Difatti se possiamo individuare uno dei vantaggi del nostro Paese che tanti altri ci invidiano moltissimo, quello sarebbe la varietà dei paesaggi che abbiamo a disposizione nel territorio. Dal mare alla montagna, dai laghi alle colline, alle volte rimane solamente l’imbarazzo della scelta. Anche perché, incredibilmente, alcuni luoghi presentano al loro stesso interno paesaggi differenti, come ad esempio quello di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Il borgo cullato da mare e collina che strega tutti per il sapore medievale

Stiamo parlando di Torre di Palme, situata nella splendida regione delle Marche. Questo borgo medievale è considerato uno dei più belli e suggestivi del nostro meraviglioso Paese, ed il motivo è molto semplice. Camminando per i vicoli stretti ed eleganti di Torre di Palme infatti, si può respirare e assaporare l’anima medievale dell’antico comune, grazie anche alla presenza di diverse chiese e monumenti di quest’epoca.

Oltre al fatto di poter ammirare due paesaggi contemporaneamente. Difatti dal paese è possibile osservare sia il mare che le colline circostanti. Che abbracciano il borgo donandogli un’atmosfera ancora più suggestiva ed incantevole. Visitare questa regione vuol dire andare incontro ad una continua scoperta, fatta soprattutto di varietà paesaggistica. E Torre di Palme, ovviamente, ne è uno splendido esempio. Ecco dunque perché non possiamo perderci il borgo cullato da mare e collina che strega tutti per il sapore medievale.