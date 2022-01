Molti odiano il mese di gennaio perché arriva dopo le feste. Altri perché ci introduce al nuovo anno e ci invecchia. Altri ancora semplicemente perché di solito è il mese più freddo dell’anno. Ma gennaio, come dicembre, è un mese particolarmente seguito dagli appassionati di oroscopo. La partenza dell’anno potrebbe infatti condizionare poi l’intero andamento e il susseguirsi degli eventi. Gennaio terrificante per questi 2 segni perseguitati continuamente dalla scalogna mentre 1 potrebbe essere travolto da soldi e fortuna. Vediamo chi dovrà incrociare le dita e chi, invece, potrà esultare.

Periodo nero per la Bilancia

Parlare di bilancia a gennaio vuol dire soprattutto pesarsi dopo le abbuffate delle feste. Spesso ci mettiamo settimane a riparare i danni enogastronomici del Natale. Ma la Bilancia sembra essere negativa anche nello zodiaco. Almeno per i prossimi giorni. Acque agitate in amore dove serve maggiore chiarezza e più sincerità. Altrimenti, litigi e incomprensioni sono dietro l’angolo. La dea bendata sembra invece aver abbandonato la Bilancia per il momento. Meglio evitare scommesse azzardate e investimenti non sicuri. Il rischio di perdere soldi è decisamente maggiore di guadagnarli. Fino a buone nuove.

Stesso discorso per il Cancro. Il migliore investimento di questi giorni potrebbe essere tener i soldi in tasca. Le stelle prevedono troppi rischi e ci sono troppi intoppi sul cammino della sorte. Venere e il Sole sono in opposizione in amore e nelle pubbliche relazioni. Al lavoro sembra regnare il caos, nonostante ci sia qualche buona idea. Più che il Cancro, in questo momento sarebbe meglio fare la tartaruga. Dentro il guscio e a tutta difesa.

Ecco il segno baciato dalle stelle

Top player, per rubare un termine sportivo, di gennaio potrebbe essere il Sagittario. Senza dimenticare l’onnipresente Ariete. Ma tornando ai nati dal 23 novembre al 21 dicembre, la situazione è davvero rosea:

Mercurio e Marte regalano passione e voglia di sfide in campo amoroso;

Marte sostiene il Sagittario anche in campo lavorativo, chiamandolo anche a grandi sfide, che verranno vinte;

energia e ottimismo da vendere in campo economico, dove la dea bendata sembrerebbe prendere sottobraccio il Sagittario, regalandogli discrete soddisfazioni economiche. Attenzione, però, a usare giudizio. Cogliere la fortuna sì, ma abusarne, decisamente no.

