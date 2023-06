Geniali questi trucchetti per riconoscere le angurie e i meloni più dolci e maturi: non sbaglierai più

Geniali questi trucchetti per riconoscere angurie e meloni al punto giusto-proiezionidiborsa.it

Angurie e meloni sono i frutti più succosi dell’estate. Freschi, zuccherini e amati da tutti. Ma quante volte sei rimasto deluso perché non erano maturi al punto giusto? Ti suggeriamo alcuni utili trucchetti per non sbagliare più.

Sin da piccoli ci hanno insegnato che la frutta, come anche la verdura, aiuta a crescere più sani e a diventare forti. In effetti, parliamo di alimenti ricchi di vitamine, minerali e fibre indispensabili per la salute.

Per questo motivo gli esperti consigliano di mangiare almeno 2 o 3 porzioni di frutta al giorno.

Prediligere quella di stagione, poi, è fondamentale non solo per la qualità del prodotto ma anche perché costa meno e contiene una quantità maggiore di proprietà nutritive.

Conosci le proprietà dell’anguria e del melone?

Pensiamo alla frutta che troviamo in estate sui banchi del mercato e al supermercato. Colorata, succosa e zuccherina. Fragole, ciliegie, nespole, prugne e albicocche e così via. Una vera bontà.

Ma i veri protagonisti dell’estate sono soprattutto il melone e l’anguria (o cocomero).

Questi meravigliosi frutti fanno parte della stessa famiglia, quella delle Cucurbitacee, ma non hanno le stesse caratteristiche.

Entrambi sarebbero ricchi di acqua e conterrebbero la vitamina C, utile per il sistema immunitario e per contrastare i radicali liberi.

Il melone sarebbe un’ottima fonte vitamina A, importante per il corretto funzionamento della vista, mentre l’anguria apporterebbe un buon quantitativo di potassio, utile al cuore.

Geniali questi trucchetti per riconoscere le angurie e i meloni migliori al primo colpo

Dopo pranzo, come spuntino o per la preparazione di frullati. Il melone e l’anguria sono frutti perfetti da mangiare in tantissimi modi.

Ma facciamo attenzione, per portare a casa un prodotto di qualità e maturo al punto giusto è necessario conoscere qualche trucchetto da veri intenditori.

Iniziamo dall’anguria. Per capire senza ombra di dubbio qual è la migliore da acquistare, verifichiamo il rumore. Diamo dei piccoli colpetti sulla buccia e ascoltiamo bene. Se il suono che ne deriva è vuoto ma forte, allora l’anguria sarà quella giusta.

Passiamo al peso. Se l’anguria è più pesante rispetto alle sue reali dimensioni, allora vuol dire che contiene molta acqua. Portiamola subito a casa.

Attenzione ai particolari. Il picciolo non deve essere secco e il punto dove l’anguria poggiava sul terreno, deve avere un colore tendente al giallo crema.

Come scegliere il melone giusto?

Anche per la scelta del melone è necessario fidarsi dei propri sensi. Il primo da utilizzare è la vista. Il melone giusto deve avere una buccia senza ammaccature.

Passiamo all’olfatto. Un odore dolce e intenso indica un frutto maturo al punto giusto.

Inoltre, se premendo delicatamente la buccia questa risulta leggermente morbida, allora possiamo portare a casa il nostro melone.

Proprio come con l’anguria, anche per questo frutto vala la prova del suono. Un rumore bello pieno indica un melone succoso e maturo.

Sono proprio geniali questi trucchetti per riconoscere le angurie e i meloni maturi e pronti da mangiare.