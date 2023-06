Straordinari e altamente antiossidanti questi 3 frutti da mangiare a giugno: ricchi anche di vitamine e minerali

La frutta che mangiamo in estate è davvero meravigliosa. Non solo saporita e colorata, ma anche ricca di tutti i nutrienti necessari che ci aiuterebbero a rimanere in salute. In particolare, ci sono 3 frutti che dobbiamo assolutamente mangiare a giugno. Vediamo quali sono.

Dolce, colorata e salutare. Ecco alcune delle caratteristiche della frutta che troviamo in estate sui banchi del mercato e al supermercato.

Dato che, per contrastare il caldo gli esperti consigliano di mangiare pasti leggeri e di bere molta acqua, allora una macedonia di frutta fresca potrebbe essere lo spuntino o la merenda ideale.

La frutta per contrastare il caldo

La frutta contiene delle eccezionali proprietà, capaci di fornire al nostro corpo tutti i nutrienti necessari che il caldo ci toglie.

Ma non solo, la presenza di vitamine e minerali aiuterebbe a fortificare l’organismo e ad allontanare le malattie. Ecco perché si consiglia di mangiare 2 o 3 porzioni di frutta fresca al giorno.

Intera, centrifugata, con il gelato, possiamo mangiare questo alimento nel modo che più ci piace.

Straordinari e altamente antiossidanti questi 3 frutti ricchi di proprietà

Ma a giugno, nel carrello della spesa non possono assolutamente mancare 3 frutti eccezionali, molto amati anche dai bambini.

Nespole, ciliegie e prugne non sono solo alimenti dolci e succosi, ma sarebbero anche dei potenti antiossidanti.

Partiamo dalle ciliegie, così buone che una tira l’altra.

Ma sapevi che sono un vero toccasana per l’organismo? Le fibre presenti aiuterebbero la salute dell’intestino, la vitamina C rafforzerebbe le difese immunitarie e il potassio regolerebbe la pressione del sangue.

Inoltre, il potere antiossidante di zeaxantina, luteina, e beta-carotene proteggerebbe dai radicali liberi. Insomma, un frutto così piccolo, dal sapore incredibile e dalle proprietà eccezionali.

Nespole e prugne

Passiamo alla prugna. Tutti conosciamo il potere che esercita sull’intestino, tanto da essere definita un vero e proprio lassativo naturale, proprio come il kiwi. Ma non è tutto. L’elevato contenuto di acqua e il ridotto numero di calorie, rendono la prugna un alimento perfetto anche da mangiare durante la dieta. Le proprietà antiossidanti aiuterebbero a proteggere tutto l’organismo. Anche le prugne, proprio come le ciliegie, sarebbero ricche di vitamina C.

L’ultimo frutto che dobbiamo assolutamente mettere nel carrello della spesa a giugno è la nespola. Con il suo sapore dolce ma anche acidulo, è una vera prelibatezza.

Le fibre della nespola avrebbero un ruolo davvero fondamentale, perché aiuterebbero a ridurre il colesterolo e agirebbero sull’intestino pigro. I numerosi flavonoidi e una buona dose di vitamina A agirebbero come antiossidanti. Ma la nespola sarebbe ricca anche di minerali. Come non citare il potassio, grande alleato del cuore e della pressione.

Un ultimo consiglio

Sono davvero straordinari e altamente antiossidanti questi 3 frutti, ma facciamo attenzione ad alcune controindicazioni. Ad esempio, le ciliegie potrebbero provocare delle allergie mentre le prugne promuovere la formazione dei calcoli.