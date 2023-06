Stiamo parlando di un vero portento in cucina, beauty routine e benessere: signori e signore, vi presento l’aceto di mele. Ottenuto grazie alla fermentazione del sidro o del mosto di mela, questo prodotto super naturale ed economico favorisce il dimagrimento e porta un sacco di benefici. Vi svelo come.

Un alleato per il benessere generale

Utile per tosse e raffreddore, spruzzate dell’aceto di mele sulla federa del cuscino per trarne beneficio. Un altro metodo consiste nel diluire due cucchiaini di aceto di mele in un bicchiere d’acqua. Anche in caso di raucedine insistente o laringite un paio di cucchiaini di aceto di mele con cui fare dei gargarismi porteranno giovamento. Per dolori muscolari o articolazioni “cigolanti” sfruttare i benefici effetti dell’aceto di mele. Per via dalla mancanza di cloruro di sodio le articolazioni dolgono: uno dei pochi rimedi naturali è l’aceto che – a differenza del sale – è legato ad altri minerali.

Ottimo tonico, usato persino da Cleopatra, l’aceto di mele diluito in acqua e passato sul viso risulta un fantastico deterrente contro acne e brufoli grazie all’acido malico, capace di rigenerare la pelle. Utile anche per rendere più forti le unghie o i denti grazie al suo apporto di calcio nel sangue (e contrasta anche il tartaro!). È inoltre l’aceto più salutare e ipocalorico da utilizzare in cucina, grazie al suo sapore leggero e delicato.

Passiamo ai più conosciuti e ammirati effetti dell’aceto di mele. Il primo è legato alla capacità di chiudere le squame di cheratina dei capelli, lucidandoli così moltissimo. Con aceto di mele e acqua tiepida come ultimo lavaggio saranno soffici, fluenti e vaporosi! Per contrastare invece la perdita di capelli, si consiglia l’aceto di mele (un cucchiaino per bicchiere d’acqua) per reintegrare acido silicico, fosfato di calcio e cloruro di sodio. Ma ora, la grande domanda: l’aceto di mele fa davvero dimagrire? Sì, se assunto con una regolare dieta ed esercizio fisico, l’aceto di mele diminuisce l’aumento glicemico, abbassando i livelli di zucchero nel sangue e – grazie alla sua acidità – aumenta la velocità di assorbimento del cibo, modificandone il ph. Grazie al limitato apporto calorico, è ottimo nelle diete, oltre a essere una notevole fonte di sali minerali e potassio.