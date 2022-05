La carta da forno è uno strumento davvero utile in cucina. Serve infatti per le nostre ricette, quando dobbiamo proteggere una teglia da infornare. Per evitare che l’impasto si attacchi, usiamo infatti rivestire le teglie con la carta da forno. In questo modo, possiamo riusciamo a staccare facilmente torte e biscotti dal supporto in cui li abbiamo cotti. Questi, poi, non si sbriciolano né si rompono o si bruciano.

Ovviamente, un gesto automatico dopo l’utilizzo della carta in forno è quello di buttarla. Questo però è un po’ un peccato, perché questo oggetto potrebbe ancora esserci utile. In particolare, sono davvero geniali i 2 modi per riutilizzare la carta appena usata per i dolci in forno. Questa, infatti, se non è bruciata o troppo arricciata, può esserci davvero utile in casa. Il suo nuovo uso può farci particolarmente risparmiare sui detergenti per le pulizie in cucina.

Usare la carta da forno per pulire

Non dobbiamo buttare, quindi, la carta da forno che abbiamo utilizzato per rivestire la nostra teglia. Può infatti tornarci utile in un modo del tutto nuovo e diverso dal suo uso comune. Possiamo infatti usare i fogli di carta da forno usati per pulire in particolare due specifiche parti della nostra cucina.

Geniali i 2 modi per riutilizzare la carta da forno adoperata per cuocere torte e biscotti, che ci faranno anche risparmiare

Possiamo riutilizzare un foglio di carta da forno usata per assicurare la lunga brillantezza agli elementi della nostra cucina. In particolare, possiamo lucidare tutte le parti esposte all’azione di acqua calcarea, come il rubinetto del lavello. Ma anche i fornelli, che sono spesso sottoposti all’azione dell’acqua bollente che cola dalle pentole. Usando il foglio di carta da forno per lucidare questi elementi, daremo vita alla creazione di una sorta di film protettivo su di essi. Questo difenderà rubinetti e piastre dal calcare.

La carta da forno ci permette poi di pulire le parti più difficili della nostra cucina. Ci riferiamo alle basi superiori dei mobili alti. Quindi pensili e frigo. Possiamo stendere i fogli usati della carta da forno sulle parti superiori di questi elementi. Tale trucco proteggerà queste zone dall’accumulo di polvere. Al momento di pulire, quindi, basterà rimuovere il foglio di carta e tutto sarà splendente.

