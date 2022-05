Tutti vanno pazzi per la crema pasticcera e a ragion veduta. Dopotutto, si tratta di una preparazione morbida e vellutata che risulta estremamente versatile in pasticceria. Lo stesso, però, si può dire di sua cugina, la crema diplomatica.

Troviamo la crema diplomatica soprattutto negli omonimi dolcetti, i diplomatici, ma può anche guarnire torte e bignè. Non solo, versandola in un bicchiere e decorandola con della frutta fresca, può diventare un dessert al cucchiaio davvero gustoso e veloce.

Si tratta di una preparazione piuttosto semplice, ma spesso è proprio qui che si nascondono le difficoltà. Ecco perché faremmo meglio a seguire i consigli dei maestri di pasticceria come Iginio Massari.

Ingredienti

Zucchero 40 g;

amido di mais (maizena) 15 g;

latte intero alta qualità 200 g;

panna fresca liquida 300 g;

tuorli (circa 3) 40 g;

gelatina in fogli 7 g;

baccello di vaniglia bourbon del Madagascar ½.

Come preparare la crema diplomatica perfetta come quella dei pasticcieri più famosi

Cominciamo con un passaggio che potrà sembrare strano, ma si rivelerà fondamentale, benché in molti non lo considerino. Dobbiamo infatti mettere in freezer una ciotola per circa una mezz’ora, così da raffreddarla adeguatamente.

Dopodiché, immergiamo i fogli di gelatina in acqua fredda e mettiamo da parte.

Adesso, non ci resta che preparare la crema pasticcera. Ebbene sì, la crema diplomatica non è altro che l’unione di crema pasticcera e panna.

In un tegame mettiamo latte e vaniglia, includendo anche il baccello. Cominciamo a farlo scaldare a fiamma media. Nel frattempo, dedichiamoci alle uova, separando perfettamente i tuorli dagli albumi. Teniamo da parte questi ultimi per un’altra ricetta. Invece, sbattiamo i tuorli in una ciotola insieme allo zucchero e all’amido di mais setacciato. Quando avremo ottenuto un insieme omogeneo e senza grumi, versiamo nella stessa ciotola 1/3 del latte caldo appena avrà raggiunto il bollore.

Continuiamo a mescolare, per poi aggiungere gradualmente il resto del latte. Riscaldiamo nuovamente il tutto a fiamma bassa per pochi minuti e continuando a mescolare. Quando il composto si sarà addensato, togliamolo dal fuoco.

Continuiamo a mescolare velocemente, magari aiutandoci con uno sbattitore elettrico. Togliamo la ciotola messa in freezer e versiamoci dentro la crema. Ora, mettiamo la gelatina nel composto, cominciando a mescolare sinché non si sarà sciolta e facendo raffreddare la crema.

Dopo qualche minuto, la temperatura sarà calata tanto che possiamo mettere la crema in frigorifero. Nell’attesa montiamo la panna, non rendendola troppo corposa, ma fermandoci a circa metà del procedimento. Versiamone 1/3 nella crema pasticcera, per poi aggiungere il resto gradualmente, continuando a mescolare.

Abbiamo quindi capito come preparare la crema diplomatica. Ora non ci resta che conservarla in frigorifero sinché non sarà il momento di utilizzarla.

