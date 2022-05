Le melanzane ricordano a tutti l’estate e quei pranzi veloci di verdure e di vini rosé. Noi italiani, specialmente nella parte centro-meridionale del Paese, le cuciniamo anche al forno, come per la ricetta della famosissima parmigiana. Tuttavia, pochi sanno che questo bellissimo ortaggio spesso viola o nero ha avuto origine in Cina e che sono stati gli arabi a portarlo sulle coste del Mediterraneo.

In particolare, la melanzana è arrivata in Spagna nel VII secolo e poi durante il Medioevo in tutta Europa. Ci volle un po’ di tempo, però, prima che la melanzana entrasse a tutti gli effetti nella nostra dieta, perché esisteva una diceria per cui le melanzane portassero cattivo umore.

Ora, però, che le melanzane piacciono a tutti e anche specialmente ai bambini, è bene conoscere alcune ricette per evitare di preparare la solita melanzana grigliata o la solita parmigiana di melanzane. Infatti, ecco come cucinare le melanzane per un antipasto veloce ma facilissimo da fare.

Pizzette e involtini

In questo articolo gli esperti di ProiezionidiBorsa non vogliono parlare di una ricetta in particolare, ma di una serie di idee che potrebbero ispirare il Lettore.

Quindi, si potrebbe iniziare con degli involtini di melanzane da preparare al forno. Tagliando la melanzana a fettine e facendola asciugare con del sale grosso, si può far bollire per qualche minuto, riasciugare e poi farcire con della ricotta. Qualche spezia o erba aromatica e poi una cottura veloce di 180° C per 15 minuti al forno.

In alternativa, sono anche ottime le pizzette di melanzane che si cuociono sempre al forno. La differenza con le pizzette normali sta nel fatto che la fetta di melanzana ci servirà come base della pizzetta al posto della pasta. Il condimento sopra è libero, ma naturalmente non può mancare un’ottima passata di pomodoro o la mozzarella, anche quella di bufala.

Come cucinare le melanzane per un antipasto veloce ma leggero e delizioso e che piace anche ai bambini

Se invece non vogliamo usare la passata di pomodoro, potremmo pensare a una torta salata con le melanzane. Ricordiamoci che quest’ultime stanno benissimo con i ceci e con il tonno e quindi dobbiamo inserire anche questi ingredienti nella preparazione.

Infine, per gli amanti dei piatti gourmet, pensiamo all’insalata di polpo che possiamo abbinare o alle zucchine o alle melanzane.

