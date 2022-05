Il frigorifero è senza dubbio uno degli elettrodomestici più utili in casa. Il suo buon funzionamento è molto importante, al pari di quello del forno e della lavatrice. Senza il frigo non potremmo conservare gli alimenti deperibili. E neanche tenere al fresco, quando fa caldo, le nostre preziose bottigliette dell’acqua. Per la resa al massimo delle sue prestazioni, il nostro frigo deve essere tenuto da conto con cura. E con la stessa accortezza deve essere pulito. Questo compito non è certamente quotidiano, come invece accade per altri oggetti utili in cucina. Lo si deve però rispettare.

Certo, la sola idea di pulire il frigo non ci fa troppo piacere. Questo perché dobbiamo svuotarlo non solo degli alimenti contenuti, ma anche togliere cassetti e ripiani. Non sappiamo poi mai che prodotti usare. Detergenti appositi o solo acqua, per non lasciare odori fastidiosi o tracce chimiche che possano intaccare i cibi? Come detergere il frigo senza troppi sforzi e ottenendo un risultato ottimale? Questa domanda ce la poniamo spesso. Molti faticano perché non conoscono questo trucco incredibile ed economico. Infatti, grazie a questo rimedio potremo pulire il nostro frigo senza faticare, ottenendo un risultato perfetto che durerà a lungo.

La pulizia del frigo

Quando si pulisce il frigo, si decide di dedicare uno spazio della giornata utile a svuotarlo dei generi alimentari. Tolti i cibi, si passa a prelevare cassetti e ripiani, che vengono detersi. Si pulisce poi l’interno e si rimettono a posto gli alimenti. Ebbene, questo compito periodico può essere fatto solo una volta e basta. Perché sveleremo un trucco geniale che eviterà di compiere nuovamente queste operazioni per molto tempo.

Potremo pulire il nostro frigo senza faticare grazie ad un trucco geniale a costo zero che lo farà risplendere

Dopo la consueta pulizia del frigo, che può essere effettuata semplicemente anche con una spugna e dell’acqua, useremo un trucco geniale. Dovremo però aspettare che l’interno, i ripiani e i cassetti, siamo perfettamente asciutti. Basterà quindi aprire il cassetto della cucina dove abbiamo riposto la pellicola trasparente per alimenti. Con questa potremo foderare i ripiani del frigo e anche, eventualmente, l’interno del cassetto per la frutta. Potremo quindi rimettere al loro posto i cibi da conservare. Quando sarà il momento di pulire nuovamente il frigo, basterà rimuovere le pellicole sporche e buttarle. I nostri ripiani saranno ancora perfetti. Potremo quindi riutilizzare lo stesso trucco. In questo modo, faremo molta meno fatica e il frigo sarà sempre pulito.

Lettura consigliata

Non un prodotto nuovo ma risparmiamo sullo spray vetri grazie a un trucco veloce che farà brillare le finestre a costo zero