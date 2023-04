Gambe toniche e snelle anche a 60 anni: ecco il segreto di Barbara D’Urso

Con il passare del tempo, come sappiamo tutti, il nostro metabolismo cambia e il corpo perde tonicità. Questo fenomeno affligge molte donne, che rimpiangono la forma perduta. Ma non è detto che debba essere sempre così, un esempio pratico è quello di Barbara D’Urso. La conduttrice nonostante l’età si mostra ancora magra e tonica. Esiste dunque un segreto per sfoggiare ancora gambe snelle e sode, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Con l’avanzare degli anni il nostro corpo cambia e perde l’elasticità di un tempo. Molte donne soffrono nel vedersi diverse, un fenomeno questo, che si verifica soprattutto dopo i 40 anni. Infatti è tra i 40 e i 60 che il nostro subisce un mutamento visibile. Tuttavia è possibile mantenere gambe toniche e snelle anche a 60 anni. A dimostrazione di questo c’è la famosa conduttrice televisiva Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso e la sua passione per la moda

La D’Urso da anni lavora sulle reti Mediaset, va in onda in diretta quotidianamente con i suoi programmi. Sempre energica e entusiasta, si è contraddistinta per il rapporto che ha instaurato con i telespettatori. I suoi toni affettuosi hanno reso la conduttrice un’amica di famiglia. Ma non solo. Barbara D’Urso ha saputo districarsi in situazioni imbarazzanti senza difficoltà durante alcune ospitate. Eccentrica anche nel vestire, nel tempo Barbara si è fatta conoscere anche per i suoi outfit. Non ha mai nascosto infatti la passione per la moda. Spesso e volentieri infatti la conduttrice ha preferito abiti di sartoria cuciti appositamente per lei.

Questo delinea certamente una forte personalità e la voglia di fare la differenza. Di tendenza ma anche controcorrente, con look un po’ vintage, la D’Urso ha sempre preferito abiti colorati e luccicanti. Questa predisposizione nasce indubbiamente dal fatto che Barbara possiede un corpo bellissimo. Anche se qualcuno ha messo in discussione l’autentica bellezza del viso della conduttrice. Questo per le abbaglianti luci proiettate in studio durante la messa in onda del programma. Nonostante ciò, è indiscutibile che Barbara D’Urso abbia gambe invidiabili a sessanta anni.

Gambe toniche e snelle anche a 60 anni: ecco il segreto di Barbara D’Urso

La conduttrice di Canale 5 non rinuncia alle gonne corte. Nonostante il passare del tempo, la D’Urso si mostra in splendida forma anche indossando vestiti corti. Le sue gambe le consentono infatti di portare tutti gli abiti con eleganza e sensualità. Ma dietro questo successo c’è un segreto. Da sempre la conduttrice racconta il suo amore per il ballo. Molto attiva sui social, non nasconde le sue passioni su instagram. Negli anni Barbara ha sempre postato le immagini delle sue lezioni. Seguita da un istruttore la D’Urso si cimenta in varie discipline. Dalle lezioni di danza classica a quelle di tango ed anche di salsa. E’ in questo modo che la conduttrice riesce a mantenersi in ottima forma. Questo ci suggerisce che è possibile praticare della buona attività fisica anche in modo divertente.