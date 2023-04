Per Clizia Incorvaia tira aria di matrimonio. L’influencer ha incontrato il suo attuale compagno, Paolo Ciavarro circa tre anni fa. Da questa unione nel 2022 è nato Gabriele. Negli ultimi giorni Clizia si è fatta viva sul suo profilo instagram postando alcune foto. Ma qualcosa ha entusiasmato i fan, scopriamo insieme di cosa si tratta.

In molti conoscono e con gli anni si sono affezionati a Clizia Incorvaia. L’influencer già nota alle riviste di gossip da tempo, per il matrimonio con Francesco Sarcina. Infatti dall’anno 2015 al 2019 Clizia è stata sposata con il famoso cantante italiano. Da questa unione 7 anni fa è nata una bambina, Nina Sarcina. Nuovamente nozze in vista per Clizia Incorvaia. Negli ultimi giorni i rumors danno per imminente il matrimonio tra Clizia e il suo attuale compagno, Paolo Ciavarro.

Come si sono conosciuti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La coppia nasce nel 2020, durante la quarta edizione del Grande Fratello VIP. Entrambi concorrenti del reality, Clizia e Paolo hanno intrapreso una relazione poi continuata anche dopo il programma. Di 10 anni più grande, Clizia ha fatto breccia nel cuore del conduttore televisivo. Insieme da circa tre anni, dalla loro unione nel 2022 è nato Gabriele. Tuttavia i due non hanno ancora ufficializzato il rapporto con un matrimonio. I fan non si sono mai arresi e proprio negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

Nozze in vista per Clizia Incorvaia: ecco i segnali inequivocabili del matrimonio con Paolo Ciavarro

Circa una settimana fa Clizia Incorvaia ha pubblicato una foto in compagnia del compagno. Nel post l’influencer ha scritto “Fuitina”, specificando anche il significato del termine. Ovvero “Allontanamento di una coppia di fidanzati, che in questo modo consumano anticipatamente il matrimonio…”. I due sono volati a Barcellona, dove si sono trattenuti due giorni. Tra le tante immagini che ritraggono i due vicini e innamorati, una non è passata inosservata.

Nella foto in questione Clizia indossa un completo intimo di colore bianco. Sotto l’immagine l’influencer ha postato la frase “The Bride”. Una frase inequivocabile che ha scatenato i commenti dei followers. Anche l’ex compagna di avventura al GF, Fernanda Lessa, ha commentato dicendo: “Matrimonio in vista. Perfetto!”. Ed ancora tra i commenti la domanda dei fan: “ma tu?”, alla quale Clizia ha risposto con un cuore. Tuttavia accanto alle parole “The Bride”, l’Incorvaia ha aggiunto una parola. Sul post l’influencer ha infatto scritto: “the Bride. Maybe”. Questo lascia intendere che certamente i presupposti e l’intenzione c’è, ma Clizia è in attesa della proposta ufficiale. Per ora non ci è dato sapere, ma dal profilo di Paolo Ciavarro scopriamo che i due hanno partecipato al Barcelona Bridal Fashion Week. Nelle foto postate, il conduttore indossa numerosi abiti da cerimonia. “l’abito c’è.. e ora?” ha scritto Ciavarro, sotto il commento di Clizia: “indovina cosa manca?”. Tuttavia il ragazzo ha concluso rispondendo: “calma!”.