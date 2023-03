Oggi pomeriggio non andrà in onda come di consueto Uomini e Donne. Dal lunedì al venerdì alle 14:45 su canale 5 ritroviamo il programma di Maria De Filippi. I fan del programma non potranno seguire la loro abituale puntata, ma c’è un motivo. Nei prossimi paragrafi scopriremo perché non verrà trasmesso Uomini e Donne.

Oggi alle ore 14:45 su canale 5 verrà trasmesso “Amici verso il serale”

Grandi novità oggi su canale 5, a sorpresa non andrà in onda Uomini e Donne. Mediaset cambia la programmazione, per dare spazio ad un’altra trasmissione. Tuttavia a tenerci compagnia anche questo pomeriggio, sarà ugualmente Maria De Filippi. Alle ore 14:45 andrà in onda “Amici verso il serale”. Tutto questo per tenere aggiornati i telespettatori sull’evoluzione del programma Amici. Infatti domani in prima serata tornerà il Serale di Amici. Oggi potremo vivere il backstage di Amici e come i ragazzi si stanno preparando per le sfide. Una nuova edizione con porta con sé tanti cambiamenti, ad iniziare dai giudici. Quest’anno a fare compagnia alla conduttrice saranno presenti: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Naturalmente non potranno mancare i professori, a guidare i ragazzi saranno Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo. Per il canto ci saranno Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini.

Mediaset cambia la programmazione: oggi non andrà in onda Uomini e Donne, ecco il motivo

Anche quest’anno l’intento dello show di Amici è quello di premiare il talento. Sono in 15 a contendersi il trofeo di Amici. Sono 7 i cantanti in gara e 8 i ballerini. A guadagnarsi la maglia per il serale sono stati: Angelina, Ramon, Isobel, Gianmarco, Maddalena, Mattia, Samu, Alessio, Federica, Wax, Piccolo G, Aron, Cricca, Ndg e Megan. Ad attenderli domani sera numerose prove, infatti come la scorsa edizione sono divisi in squadre che si sfideranno. La squadra “Zerbi-Celentano” comprende Aaron, Gianmarco, Isobel, Piccolo G e Ramon. La squadra “Cuccarini-Emanuel Lo” comprende Angelina, Maddalena, Cricca, Megan, Samu e Ndg. Infine la squadra “Arisa-Todaro” è composta da Wax, Mattia, Federica ed Alessio. Potremo scoprire le anteprime del serale di Amici, attraverso la visione di “Amici verso il serale”.

L’appuntamento è oggi alle 14:45 in sostituzione alla classica puntata di Uomini e Donne. A seguire inoltre alle ore 16:10 la striscia quotidiana del reality di Amici. Dunque un intero pomeriggio dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Un anticipo della puntata di domani sera che darà inizio alla nuova edizione del serale di Amici.