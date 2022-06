Sappiamo bene quanto per molti di noi sia importante apparire sempre al meglio. Possiamo dirlo, da questo punto di vista non c’è assolutamente nulla di male. Infatti, il modo in cui ci sistemiamo e ci presentiamo agli altri potrebbe dire molto anche della nostra personalità. Il problema di come ci si presenta sorge, per alcuni, quando arriva l’estate. Questa stagione, infatti, a causa del caldo, costringe molti di noi a scoprire più parti del corpo. Non sempre ci sentiamo esattamente a nostro agio con ogni lato del nostro fisico. Per questo, diverse persone cercano in tutti i modi di capire come sistemarsi per poter nascondere alcuni “difetti” che non vogliono mostrare in pubblico.

Come apparire sempre perfetti in spiaggia anche quando ci sono alcune parti del nostro fisico che non ci piacciono

Questo discorso diventa ovviamente più complicato quando pensiamo agli outfit da spiaggia. Quando andiamo al mare, infatti, tendiamo a mostrare ogni zona del corpo. Partendo dal presupposto che ogni fisico è bello così com’è e che dovremmo vestirci nel modo in cui ci sentiamo più comodi, ci sono alcune persone che vorrebbero dei consigli.

Soprattutto, vorrebbero capire come poter distogliere l’attenzione da alcune aree che non apprezzano del proprio fisico. Per le braccia, potremmo ricorrere a un modello specifico di costume da bagno che riesce a nascondere questa specifica zona del corpo.

Gambe slanciate e lunghe come un’autostrada grazie a questo costume formidabile che sta conquistando proprio tutti

Per pancetta, gambe e fianchi, invece, c’è un altro modello di costume che sicuramente potrebbe attirare l’attenzione e piacere a molti di noi. Parliamo del costume nero intero con le piume. Questa tipologia, davvero in voga nell’ultimo periodo, sta conquistando tutti. Soprattutto, sta facendo faville per l’originalità e per lo stile davvero fuori dal comune.

Quello che, però, non tutti sanno è che questo modello di costume può anche aiutare a nascondere diverse aree del corpo che non ci convincono. Infatti, ci basterà prendere un modello che presenti delle piume sulle zone dei fianchi che ricadono dolcemente ad altezza cosce. Questo non solo nasconderà dei fianchetti che per alcuni sono troppo larghi, ma darà anche l’illusione ottica di gambe slanciate e lunghe come un’autostrada grazie a questo gioco ottico.

A completare il tutto, delle ciabattine da mare con plateau un po’ alto, per avere una figura ancora più slanciata. E, se vogliamo concludere in bellezza, un grande cappello di paglia che dia alla figura un aspetto ancora più longilineo.

Lettura consigliata

Ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi