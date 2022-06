Con il caldo e la bella stagione si cominciano a sfoggiare mise estive. Scopriamo parti del corpo che, durante l’inverno, rimangono ben nascoste da maglioni, pantaloni lunghi e calze. Ora che siamo ormai in estate, per poter indossare shirt, abitini, bermuda o la gonna più trendy dell’estate che snellisce anche i fianchi, è fondamentale eliminare i peli superflui. Esistono tanti metodi di depilazione. Tra rasoi ed epilatori elettrici, di certo, il sistema più efficace e duraturo rimane sempre la ceretta. Con la cera andiamo ad estirpare la radice del pelo e non a tagliarlo. Per questo, i peli ricresceranno morbidi e dopo circa 15 o 20 giorni.

L’ideale sarebbe avere gambe lisce per tutta la stagione estiva. La settimana che precede la ceretta è alquanto antipatica. Dobbiamo indossare un capo lungo anche se fa caldissimo e siamo costrette a rinunciare a weekend al mare o anche solo ad un semplice tuffo in piscina. Ci sono però degli accorgimenti molto utili che ci permettono di ritardare ancora di più la comparsa dei peli.

Gambe e inguine lisci e vellutati più a lungo grazie a 7 accorgimenti pre e post ceretta calda o fredda

Un paio di giorni prima di procedere con il trattamento, effettuiamo un bello scrub. Non è necessario acquistare prodotti costosi. Possiamo usare del semplice olio d’oliva mescolato con del sale o dello zucchero di canna. Ottimi anche i fondi di caffè. Come elemento veicolante, può andar bene anche un qualsiasi altro olio vegetale, così come dello yogurt. Grazie a questa esfoliazione andremo a stanare anche i peli più corti, intrappolati nella cute, così da estirpare anche questi durante la ceretta. Prima di prendere l’appuntamento con l’estetista, diamo un’occhiata al calendario. La ceretta non andrebbe fatta durante il ciclo mestruale. Meglio a 4 o 5 giorni dalla fine del ciclo. Ed ancora, meglio se durante la fase di luna calante.

Per ritardare la ricrescita dei peli, a fine trattamento, passiamo sulla pelle qualche cubetto di ghiaccio. Non tutti lo sanno, ma il ghiaccio ritarda la crescita dei peli. Se possibile, continuiamo ad effettuare il trattamento col ghiaccio anche nei giorni successivi, ogni sera, prima di andare a dormire. Il freddo costringe i vasi e quindi ostacolerebbe la crescita dei peli.

Ulteriori consigli anche per evitare macchie e infiammazioni

Dopo aver fatto la ceretta, per almeno 24 ore (meglio 48) bisognerebbe evitare l’esposizione al sole. Senza una protezione solare adeguata, infatti, c’è il forte rischio che sulle zone depilate si formino macchie scure sulla pelle. Sarebbe buona cosa evitare anche la piscina, perché il cloro secca la pelle. Per evitare la ricrescita, la cute deve invece restare morbida e ben idratata. Infine, sarebbe utile prendere la buona abitudine di sorseggiare del tè verde. Questo, infatti, ridurrebbe la produzione di testosterone, l’ormone maschile. Ecco quindi cosa fare per avere gambe e inguine lisci e vellutati più a lungo.

Lettura consigliata

Per gambe più magre, toniche e rassodate anche nell’interno coscia basterebbero 5 minuti di questo esercizio efficacissimo da fare a casa