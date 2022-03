Sfoggiare un bel fisico è un po’ il sogno di tutti. Per avere una bella silhouette servirebbe un buon mix di attività fisica e sana alimentazione. Si tratta di un ottimo connubio che dovremmo prendere come modello di vita. Non tutti, però, sono costanti e regolari nel fare l’una e l’altra cosa. C’è chi si fa prendere dalla pigrizia e quindi non si allena con costanza. Ed ancora chi, pur allenandosi, cede spesso e volentieri ai piaceri della buona tavola.

Per fare un po’ di sana attività fisica non è necessario fare allenamenti pesanti e faticosi, a livello agonistico. Muoversi più spesso a piedi anziché usare l’auto e fare le scale sarebbero già ottime abitudini, se adottate regolarmente. In più occasioni, poi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dimostrato come ci si possa allenare anche a casa. Spesso abbiamo infatti suggerito divertenti ed efficaci workout da svolgere comodamente in salotto. Non si tratta solo di esercizi di tonificazione o mobilità articolare. Addirittura esiste un esercizio che farebbe bruciare calorie senza uscire a correre. Inoltre, più volte abbiamo anche parlato dell’importanza e dell’utilità degli esercizi isometrici come il plank. Quest’oggi andremo a spiegare un esercizio isometrico davvero molto efficace. Si tratta di una particolare tipologia di squat, altro esercizio di cui abbiamo parlato più volte e che si presta a numerose varianti.

Per gambe più magre, toniche e rassodate anche nell’interno coscia basterebbero 5 minuti di questo esercizio efficacissimo da fare a casa

Come ben si sa, gli squat sono esercizi focalizzati sulla parte inferiore del corpo. Servono infatti per rafforzare le cosce, ma anche le gambe e i glutei. Nelle prossime righe vedremo come eseguire un particolare tipo di squat. Si tratta del “wall squat” o “squat al muro”. Un esercizio di isometria alla parete. Questo esercizio è molto utile per lo sviluppo del quadricipite e dei glutei. Vediamo la spiegazione passo per passo di come si esegue.

In piedi, con le spalle al muro, appoggiare la schiena contro la parete; fare due passi in avanti portando i piedi a circa 60 cm dalla parete e allontanarli l’uno dall’altro di circa 15 cm; da questa posizione, far scivolare la schiena in basso mantenendola sempre a contatto con la parete, come se ci si dovesse sedere su una sedia. Nel frattempo, piegare le ginocchia a 90 gradi così da avere le cosce parallele al pavimento.

Questa è la posizione dell’esercizio. Si dovrebbe rimanere in questa posizione da “seduti sulla sedia invisibile” per più tempo possibile. L’ideale sarebbe 1 minuto o più. Per iniziare, provare con 20 secondi. Durante l’esecuzione, mantenere i muscoli addominali sempre ben contratti. Una volta raggiunto il proprio tempo limite, fare una pausa di 30 secondi, e poi ripetere. Eseguire almeno 5 ripetizioni.

Varianti più intense per i più allenati

Ecco, dunque, cosa fare per gambe più magre, toniche e rassodate al punto giusto. Una volta che si ha confidenza con l’esercizio e si è già belli allenati, si possono introdurre alcune difficoltà. Per allenare anche l’interno coscia, si potrebbe stringere tra le ginocchia una palla o un cuscino. Per intensificare lo sforzo, tenere nelle mani un paio di pesi e, infine, eseguire l’esercizio appoggiando a terra una sola gamba e stendendo l’altra dritta.