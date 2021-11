Quando decidiamo di vedere un film in tutta tranquillità, spesso dobbiamo lottare con la famiglia, perché ognuno preferisce un genere diverso. Chi vorrebbe guardare pellicole dell’orrore e chi preferisce ridere a crepapelle con qualche commedia, mentre i più piccoli si annoieranno lontano dallo schermo.

Sarebbe più bello e soddisfacente stare tutti uniti sul divano, rilassati e comodi, a vedere qualcosa che possa piacere a grandi e piccini. In fondo, non è poi così complicato trovare dei film che contengano momenti profondi, ma anche divertenti e leggeri, che possano accontentare tutti.

7 film entusiasmanti e piacevoli da guardare insieme ai bambini e con tutta la famiglia

“Up” è un film d’animazione del 2009. Le prime scene sono molto commuoventi, mentre il resto del film è esilarante, divertente, pur mantenendo un lato profondo ed educativo. I protagonisti sono un vecchietto scontroso e un bambino in cerca d’avventure, insieme ad altri animali del tutto singolari. Una narrazione sopra le righe farà sognare molti e ci proietterà verso luoghi sperduti nella natura, senza mai perdere il sorriso.

Un altro film d’animazione più recente è “I Mitchell contro le macchine”, uscito su Netflix nel 2021. Assistiamo a una vera e propria rivoluzione, quasi apocalittica, di tutta la tecnologia e di ogni dispositivo elettronico. In questa circostanza una classica famiglia, madre, padre, 2 figli ed il cane, con classici problemi di comunicazione, dovranno salvare il Mondo. Anche in questo caso non mancheranno le risate a crepapelle, ma nel mirino anche il rapporto tra padre e figlia, regalerà forti emozioni.

Da non perdere

Se ancora i più piccoli non hanno visto il leggendario film “E.T.”, è arrivato il momento di guardarlo tutti insieme. Un classico senza tempo da pelle d’oca, che insegna tanto e contemporaneamente fa sognare ad occhi aperti. La tenera storia di un bambino che, insieme a suo fratello e sorella, accoglie in casa un extraterrestre smarrito.

Per gli amanti dei film d’avventura, da non perdere è il cult “I Goonies“, del 1985. Un gruppo di ragazzi trova in soffitta ad una mappa del tesoro e decide di andare alla ricerca dell’oro, per aiutare i genitori.

“Dr. Dolittle” è un classico per chi adora gli animali, pur mantenendo uno stile comico, con il grande protagonista Eddie Murphy, un medico che riesce a parlare con gli animali.

“L’asilo dei papà” è un film comico di puro divertimento. Due amici disoccupati, decidono di aprire un asilo in casa e fare business con i bambini, assisteremo a scene da sbellicarsi dalle risate.

Anche “L’acchiappadenti” è un film che non può lasciare indifferenti. Un grande e grosso giocatore di hockey diventa una fatina dei denti per 2 settimane. Una commedia fantastica adatta a tutti, per passare meno di 2 ore in leggerezza.

Questi sono 7 film entusiasmanti e piacevoli da guardare insieme ai bambini e con tutta la famiglia, per accontentare ognuno e passare una serata gradevole.