Frutto autunnale che agirebbe contro arteriosclerosi e invecchiamento cutaneo

Con l’arrivo dell’autunno la natura ci regala diversi frutti utili per la nostra salute. Basterebbe andare al supermercato per trovare già sulle scaffalature castagne, fichi d’India, limoni, mele, pere, pesche, prugne e uva. A questi bisogna aggiungere un frutto molto utile contro l’invecchiamento cutaneo e altri problemi di salute.

Un problema diffuso

Uno di questi sono certamente le emorroidi. Sembra, che la metà dei cinquantenni ed oltre ne abbia sofferto o ne soffra. A volte non ci si rende conto, come degli sforzi prolungati possano creare le premesse per questo tipo di patologia. Una buona informazione e una giusta prevenzione potrebbero aiutare non poco. Si tenga però presente che alcuni fattori sono anche di origine ereditaria e influiscono sulla possibile insorgenza delle emorroidi.

Un simpatico frutto autunnale che agirebbe contro alcuni problemi di salute

Alla lista dei frutti autunnali bisogna aggiungere anche le melagrane. Colpiscono molto i bambini per l’abbondanza dei chicchi rossi contenuti all’interno. Si pensa che l’origine del frutto sia stata in Persia oppure nel Caucaso, dove si coltivava già 5000 anni fa.

Sebbene la buccia e la pellicola bianca, che si trova all’interno del frutto, siano amare, i chicchi o arilli sono fra il dolce e l’acidulo. Questi sono composti di zuccheri, di fibre, di proteine e grassi. Notiamo anche una buona presenza di vitamina A e C e di minerali come il potassio e il fosforo. Ma anche quantità minori di magnesio, ferro, zinco, manganese e rame.

Una caratteristica della melagrana è la grande quantità di antiossidanti e polifenoli, in essa contenuti. Sarebbero utili contro lo stress ossidativo e per combattere i radicali liberi.

Benefici della melagrana sull’organismo

Fin dall’antichità la melagrana era conosciuta come un frutto autunnale che agirebbe contro alcuni problemi di salute. Gli antichi Romani la utilizzavano contro i bruciori di stomaco o come afrodisiaco. Oggi se ne riconoscono le proprietà vermifughe e contro i parassiti intestinali. Sembra che abbia anche buone capacità antidiarroiche, antitrombotiche, antiallergiche, vasoprotettrici e gastroprotettrici.

Proprio per queste caratteristiche sembra che la melagrana possa essere utile nella prevenzione dell’arteriosclerosi e in generale delle malattie cardiache. Tra gli altri benefici questo frutto sarebbe indicato contro l’invecchiamento cutaneo, grazie alla presenza dell’acido ellagico, che impedisce la degradazione del collagene.

Le melagrane mature

Quando la melagrana ha raggiunto un buon punto di maturazione, tra benefici sopraindicati se ne aggiungono altri. Come la ricchezza di estrogeni utili nel combattere le vampate di calore, il calo della libido, gli sbalzi d’umore e in genere i sintomi della menopausa.

La melagrana oltre a mangiarsi normalmente come frutto, può condire anche insalate e primi piatti. È noto infatti il risotto alla melagrana, che regala un sapore allo stesso tempo dolce e acidulo.

Lettura consigliata

Potremmo evitare inestetici capillari blu ai piedi e vene varicose alle gambe con 2 esercizi utili anche per il cuore