Albicocche, pesche, ciliegie non sarà un 2020 felice per la frutta estiva, il raccolto crolla e i prezzi al consumo salgono. Coldiretti basandosi sulle previsioni di raccolta in tutta Europa stima che un frutto su tre andrà in sofferenza. Pesche e nettarine avranno un calo di raccolto del 28%. Le albicocche saranno terribilmente dimensionate: -56% di quantitativo in meno rispetto allo scorso anno.

Una campagna che non produce

Questo crollo di produzione ha i riflessi sul mercato al dettaglio: l’andamento dei prezzi della frutta per i consumatori sarà al rialzo. Già ad aprile si è registrato un +8,4% per la vendita della frutta. Le previsioni non sono delle migliori per la frutta estiva.

Cosa pesa

Le condizioni climatiche non sono state favorevoli. A questo fattore si è aggiunta la mancanza di manodopera nei campi con gli agricoltori senza personale per la raccolta. Il coronavirus ha sbarrato la strada ai lavoratori stranieri di venire in Italia. Purtroppo gli italiani di andare a lavorare nei campi non ne hanno proprio voglia. Coloro che vivono in difficoltà economiche non se la sentono di spaccarsi la schiena nel raccolto.

La corsa contro il tempo

Gli agricoltori sperano che con il 3 giugno, data fissata per l’apertura dei trasferimenti tra Paesi europei, si riesca a recuperare il tempo perduto. Intanto la Coldiretti chiede una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne.

Il rischio che si corre

Ritrovarsi in Italia con poca frutta nazionale vuol dire far aumentare l’importazione. I consumatori sui banchi della vendita potrebbero ritrovarsi frutta non made in Italy. E’ bene controllare le etichette per verificare la provenienza. La soluzione più semplice per mangiare italiano è di acquistare direttamente dagli agricoltori. Purtroppo per la frutta estiva, il raccolto crolla e i prezzi al consumo salgono.