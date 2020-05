Websolute, via libera dell’Assemblea a bilancio e dividendo

L’Assemblea di Websolute ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, destinando l’utile di esercizio a dividendo.

Il Board della digital company italiana ha chiuso il 2019 con un Valore della produzione in crescita del 10,3% a 14,1 milioni di euro.

Il Margine Operativo Lordo della PMI innovativa quotata su AIM Italia si attesta a euro 2,1 milioni, in crescita del +28,0% rispetto al 2018. Frena l’Utile Netto portandosi a euro 0,51 milioni rispetto a euro 0,69 milioni nel 2018.

Pari a 4,3 milioni di ero il Patrimonio Netto, in significativa crescita rispetto agli 1,3 milioni al 31 dicembre 2018.

Migliora la Posizione Finanziaria Netta a 0,88 milioni dai 2,54 milioni di euro del 31 dicembre 2018.

Websolute: approvato il dividendo di 0,02 euro

L’Assemblea di Websolute (MIL:WEB) ha deciso che l’utile d’esercizio, pari a euro 182.761,13, verrà destinato per il 5% (euro 9.138,06) a riserva legale e per la restante parte a dividendo. In particolare, 173.623,07 di euro saranno distribuiti agli azionisti in forma di dividendi. Si tratta di 0,02 euro per le n. 8.648.950 azioni ordinarie in circolazione.

Il pagamento del dividendo avverrà a partire dal 3 giugno 2020, con data stacco cedola n. 1 (ex-date) 1° giugno 2020 e record date il 2 giugno 2020. Il payout ratio è pari al 95%.

Ok al buyback

Via libera all’acquisto di azioni proprie per massimi 500.000 euro. Il Board di Websolute ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi. L’autorizzazione concessa prevede che l’acquisto di azioni ordinarie non ecceda complessivamente il 5% del capitale sociale totale della Società.

Riguardo al prezzo di acquisto, questo non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione.

Websolute è attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce.