Altro che emergenza sanitaria, il coronavirus ha fatto danni in tutti i sensi: il nemico invisibile ci ha messo le mani nelle tasche. L’economia delle famiglie è a pezzi. La pandemia secondo Altroconsumo ha segnato fino a metà maggio una perdita totale di 33,4 miliardi di euro. Ogni famiglia ha registrato introiti in meno di circa 1300 euro in media secondo la stima ma per la metà della platea intervistata sono molti di più.

Quali perdite registriamo

Molti non danno peso alla cancellazione di eventi culturali, sportivi, familiari, viaggi. Tutto ciò che ruota intorno a questi settori è a livelli da fame. Manca la liquidità necessaria per continuare a vivere dopo tre mesi di blocco totale.

Cosa dicono i lavoratori

Il 32% dichiara di aver subito una riduzione di lavoro, il 25% di non aver ancora ripreso alle mansioni di sempre e l’8% ha perso il lavoro. Il futuro non è dei più rosei, la fine della quarantena non vuol dire chiudere l’emergenza. Chiusa una finestra se ne apre un’altra: l’emergenza sociale. Se anche i dipendenti pubblici iniziano a preoccuparsi, lo fa 1 su 3, vuol dire che il futuro è incerto. La maggiore preoccupazione è di una riduzione delle aspettative di carriera. Subito dopo la riduzione delle opportunità sul mercato del lavoro.

Si mette mano ai risparmi

Far fronte alle spese basilari sta diventando sempre più difficile per le famiglie. Due su tre hanno messo mano ai risparmi per coprire le spese correnti e altrettante lo faranno a breve. Le difficoltà più grandi sono pagare le bollette, i mutui, i prestiti, generi alimentari, spese legate alla salute. Purtroppo non sempre le famiglie si sono viste accordare sospensione di rate di mutui e prestiti, gettando nello sconforto i componenti del nucleo familiare.

Quante famiglie hanno fatto richiesta di aiuti

Solo un 45% delle famiglie intervistate hanno fatto richiesta di misure di sostegno messe a disposizione dal Governo. Il sussidio più richiesto è quello del bonus dei 600 euro. Purtroppo l’economia è a pezzi perché il coronavirus, definito da Barbara D’Urso il nemico invisibile, ci ha messo le mani nelle tasche.