Fresco e sbarazzino, il taglio dell’estate ringiovanisce ed è facile da ricreare a casa anche senza piastra né phon 

Il taglio alla moda di quest’estate è facile da gestire e da replicare a casa senza bisogno di andare dal parrucchiere. Effetto naturale, si realizza senza bisogno di patire il caldo emanato da piastre e asciugacapelli.

L’estate è la stagione della spensieratezza. In vacanza, ed anche in città, ci si sente un po’ più liberi e meno compassati. Sarà il clima, o forse l’abbigliamento più fresco e leggero, ma viviamo le giornate in maniera un pochino più rilassata. Anche per quanto riguarda i capelli, non si ha molta voglia di creare acconciature elaborate. E, dato il caldo, neppure si ha voglia di armeggiare troppo con phon e piastre per averli perfettamente lisci o per creare ricci voluminosi. Per fortuna, la moda capelli dell’estate 2023 viene incontro a queste esigenze.

Fresco e sbarazzino, il taglio dell’estate sta bene a tutte

Il taglio che va per la maggiore in questa stagione, e che tutte stanno chiedendo al parrucchiere, si chiama “wavy bob”. Di fatto, è un caschetto di lunghezza media, naturalmente mosso. Caratterizzato da uno styling tra i più facili da realizzare in estate. Un taglio fresco e dinamico, caratterizzato da un lieve movimento ondeggiante facilissimo da ricreare da sole. Le onde del wavy bob sono naturalissime. Sembrano ottenute facendo asciugare i capelli naturalmente all’aria. Uno stile quindi ideale per la stagione estiva.

Per sfoggiare il taglio più cool della stagione, al parrucchiere basterà chiedere un caschetto che arriva sotto le orecchie, al massimo all’altezza del mento. Fresco e sbarazzino, il taglio dell’estate si porta con la riga centrale oppure di lato, in base alle proprie preferenze e a seconda di come già si è abituati.

Come fare le onde senza piastra

La caratteristica peculiare del wavy bob è il suo leggero mosso naturale.

Ricreare questo effetto è molto facile, e non serve patire caldo con phon e piastre. Ci sono infatti varie tecniche per fare le onde naturali.

Anzitutto, bisogna operare con i capelli ancora un po’ umidi. Bisogna prendere le singole ciocche ed arrotolarle una ad una con le dita, quindi fissarle sulla testa utilizzando una forcina o un becco d’oca. Bisogna poi lasciare in posa per alcune ore. L’ideale sarebbe operare la sera e tenere le ciocche arrotolate per l’intera notte. L’indomani mattina, togliere le mollettine, piegare la testa in avanti e scuoterla, smuovendo i capelli con le dita delle mani. Oltre che naturalissimo, l’effetto sarà anche bello voluminoso.

Simile ma più pratica, è la procedura eseguita utilizzando i bigodini in spugna. Le ciocche di capelli vanno arrotolate direttamente sui vari bigodini, a partire dalla punta. Dopodiché, il bigodino morbido va annodato una volta raggiunta l’altezza voluta.

In generale, per onde naturali solo leggermente mosse, si consiglia di usare ciocche di capelli piuttosto grosse. Per un effetto invece più fitto, quasi una sorta di frisè, bisogna avere la pazienza di arrotolare numerose ciocche piccole.