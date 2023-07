Dopo una settimana da incubo con le sedute da martedì a giovedì che hanno portato a un forte ribasso, con un colpo di reni il Ftse Mib riesce a evitare l’inversione ribassista lasciandosi aperte le porte per un prossimo futuro rialzo. La tenuta dei supporti, infatti, non cambia lo scenario che vede le quotazioni puntare i livelli pre Lehman&Brothers. Tuttavia, più passa il tempo senza riuscire nell’impresa di accelerare al rialzo, più aumenta la probabilità che la tendenza possa invertire al rialzo. Vista anche la vicinanza dei supporti, quindi, diventa fondamentale una reazione in tempi brevi onde evitare repentine accelerazioni ribassiste.

Con un colpo di reni il Ftse Mib riesce a evitare l’inversione ribassista, rialzo in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 7 luglio con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,92% a quota 27.845. La settimana ha chiuso al ribasso dell’1,83%.

Time frame giornaliero

Nel corso della settimana appena conclusasi abbiamo registrato la peggiore performance in 3 sedute da marzo a questa parte. Tra martedì e giovedì, infatti, le quotazioni del Ftse Mib Future sono arrivate a perdere oltre il 3,5% salvo poi recuperare nella seduta di venerdì evitando danni ancora maggiori.

Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere toccato il supporto chiave in area 27.725, prima lo hanno rotto e poi lo hanno immediatamente recuperato. Una chiara dimostrazione di forza, ma il tempo stringe e presto il Ftse Mib Future dovrà decidere da che parte andare.

Qualora le quotazioni dovessero andare al rialzo, lo scenario più probabile è quello indicato in figura.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale le quotazioni hanno dato un’importante dimostrazione di forza. Hanno, infatti, dapprima testato il forte supporto in area 27.350 e a seguire hanno reagito chiudendo in ripresa. Tuttavia, non possiamo ancora dire che il pericolo sia alle spalle. Un’indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 29.233. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Fresca e alla moda quando fa caldo anche dopo i 50? Ecco il capo di tendenza dell’estate

Lo sai quanto prenderai di meno di reddito di cittadinanza passando all’assegno di inclusione? Ecco la verità e i calcoli da fare