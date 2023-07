Mini case nuove e confortevoli a meno di 10.000 euro: incredibile ma vero! 

Può sembrare impossibile ma esistono delle mini case nuove e confortevoli che costano meno di 10.000 euro. Sono perfette come seconda casa, ma anche come dependance e perfino come ufficio.

I prezzi delle case nelle grandi città sono sempre più alti. Ma fuori dei centri urbani è possibile avere una casa nuova ad un prezzo anche 5 volte inferiore di un monolocale in città. Sono le case in legno, abitazioni prefabbricate di piccole e medie dimensioni, realizzate interamente o in gran parte con materiali naturali e sostenibili.

Il vantaggio di una casa in legno

Quando parliamo di una casa in legno non pensate a delle piccole baracche poco solide e fredde. Immaginate invece le splendide baite di montagna. Oggi la tecnologia ha reso le case in legno resistenti come quelle in cemento. Queste case hanno molti vantaggi rispetto alle abitazioni tradizionali a partire dal prezzo molto più basso. Il costo può partire da meno di 5.000 euro per una mini casetta da giardino fino a circa 30.000 euro per una casa abitabile.

Le case in legno hanno una maggiore efficienza energetica, grazie all’isolamento termico e acustico e alla possibilità di installare pannelli solari o altre fonti rinnovabili. Sono ecologiche perché hanno un minore impatto ambientale, in quanto il legno è un materiale riciclabile, biodegradabile e che assorbe CO2. Offrono una maggiore personalizzazione, in quanto le case in legno possono essere progettate e realizzate su misura, scegliendo tra diversi modelli, dimensioni, colori e finiture.

Mini case nuove e confortevoli a meno di 10.000 euro

Le case in legno possono avere diverse dimensioni. Le mini case possono avere varie destinazioni d’uso, a seconda delle esigenze e dei gusti di chi le acquista. Si può acquistare una mini casa come seconda casa per abitare per brevi periodi, magari in villeggiatura, in montagna o in altre zone naturali. In questo caso, la mini casa può offrire tutti i comfort di una casa normale, ma con il fascino e la semplicità di una baita o di una roulotte.

Una mini casa può fungere anche come dependance separata per gli ospiti, da sistemare in giardino. In questo modo, si può garantire la privacy e l’indipendenza degli ospiti, ma anche la propria. Inoltre una mini casa può servire da ufficio o da studio, ideale per chi lavora da casa e cerca silenzio e tranquillità. Può essere attrezzata con tutto il necessario per svolgere la propria attività professionale, ma anche con elementi di relax.

Dove trovarle e come acquistarle

Sul mercato in vendita si trovano mini case nuove e confortevoli anche a meno di 10.000 euro. In Italia ci sono delle ditte specializzate che creano soluzioni abitative in legno di varie dimensioni, pronte per essere abitate. Per esempio sul web si trovano aziende che mettono in vendita mini case di 30 metri quadri, con camera, da 8.000 euro circa. Oppure una casetta di 20 metri quadri a meno di 5.000 euro.

Ovviamente si trovano anche case in legno di dimensioni più grandi. Per esempio è possibile comprare una abitazione di 44 metri quadrati con tre stanze a meno di 10.000 euro. Per chi invece cerca una casa più grande, stile villetta, una soluzione di 120 metri quadrati con tre camere da letto può costare meno di 40.000 euro.

Chi preferisce le case tradizionali, quelle in cemento, può trovare splendide villette anche con meno di 40.000 euro. E a questa cifra si possono trovare anche appartamenti vista mare su uno dei tratti costieri più belli d’Italia.