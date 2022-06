Gli studi di ricerca sono sempre in continuo aggiornamento per quanto riguarda la correlazione tra cibo e salute. Esistono molti alimenti che potrebbero essere utili per il mantenimento e lo sviluppo del benessere neurologico e la salute mentale. Tra questi troviamo l’avena e la più comune preparazione di questo alimento è il porridge. L’avena è una fonte di carboidrati a lenta digestione, fornisce un buon apporto di energie e fibre. Ultimamente è molto usata per la preparazione di colazioni dietetiche, preferite da chi soprattutto fa sport. Difatti, è il cereale con il più alto contenuto di proteine (14%) e sostanze importanti come l’acido linoleico.

Per 100 g di avena si hanno 389 kcal e i valori nutrizionali sono così distribuiti:

66 g di carboidrati;

17 g di proteine;

10 g di fibre;

6,90 g di grassi.

È anche un’ottima fonte di minerali come magnesio, fosforo e contiene anche ferro. L’avena sarebbe conosciuta per la sua capacità di andare ad abbassare il colesterolo. Infatti, per accentuare il suo effetto è consigliato consumarne circa 40 g al giorno. Così facendo, si andrebbero ad abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” favorendo il colesterolo “buono”. Ma questo non è l’unico beneficio che si ha con l’assunzione di avena.

Come preparare per colazione questo piatto che sarebbe ottimo per abbassare il colesterolo e sembrerebbe anche utile per la salute mentale

Il porridge sarebbe la preparazione più comune dell’avena. Sarebbe una zuppa d’avena molto dolce e si può realizzare anche con altri tipi di cereale. Per quanto riguarda il porridge preparato con i fiocchi d’avena, potrebbe avere numerosi benefici per il benessere psicofisico. In particolare:

favorirebbe la produzione di serotonina ed aumenterebbe i suoi livelli agendo come calmante e antistress;

avrebbe diverse proprietà antinfiammatorie;

sarebbe ottimo per chi soffre di diabete di tipo 2;

è considerato un prebiotico, ottimo per il microbiota intestinale.

L’avena pura, quindi non contaminata da proteine del grano oppure dell’orzo, può essere consumata anche dai soggetti celiaci. È bene consumarla con moderazione perché, come con tutti i cereali, potrebbero manifestarsi reazioni allergiche o intolleranze. Inoltre, l’alta quantità di fibre potrebbe portare a gonfiore addominale, soprattutto a chi già ne soffre.

Porridge a colazione

La colazione è il momento della giornata perfetto per consumare il porridge e, quindi, l’avena. I fiocchi d’avena, inoltre, si possono consumare anche crudi con yogurt. Per la preparazione del porridge servono: 400 g di fiocchi d’avena, 200 ml di latte (a scelta tra le diverse tipologie di latte esistenti), un pizzico di sale, zucchero o dolcificante. Ecco, quindi, come preparare per colazione questo piatto. In conclusione, possiamo dire che potrebbe essere ottimo per abbassare il colesterolo ma, avendo numerose proprietà benefiche, troverebbe anche largo uso per contrastare diversi fattori alla base di alcune patologie.

