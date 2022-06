La melagrana è uno dei tanti frutti esotici che possiamo trovare in commercio. Appartiene al 6° e 7° gruppo degli alimenti con più quantità di vitamina A e C. È anche ricco d’acqua, fibre, sali minerali e antiossidanti. Infatti, al melograno si attribuiscono tante proprietà benefiche proprio perché è un ottimo antiossidante. La melagrana (o le melegrane) si mangia prevalentemente cruda. Sono abbastanza impegnative da sbucciare, di conseguenza molti preferiscono bere il liquido estratto dalla polpa, che si può trovare anche nei negozi alimentari come succo di melagrana o spremuta di melagrana. Alcuni baristi lo utilizzano anche per la preparazione di bevande alcoliche.

Valori nutrizionali

Questi frutti hanno una quantità di energia medio bassa, circa 52/60 kcal per 100 g di prodotto. I valori nutrizionali sono così ripartiti:

80% del peso totale è costituito da acqua;

la restante parte del 20% è divisa tra zuccheri al 13%, fibre al 3 o 4%, proteine e glucidi da 0 a 5,1%.

I glucidi sono costituiti da fruttosio, le proteine hanno un basso valore biologico e c’è una prevalenza di acidi grassi insaturi. La melagrana è un’ottima fonte di sali minerali, come ad esempio potassio, fosforo, sodio, magnesio, ferro. Zinco e manganese sono presenti, ma in quantità inferiori.

Questo succoso frutto avrebbe benefici per la pelle, sembrerebbe molto utile per aiutare a prevenire il tumore alla prostata e non solo

Tra i tanti benefici che presenta questo frutto, è stato studiato molto il suo ruolo per aiutare a contrastare eventualmente l’insorgenza di alcuni tumori, specialmente il tumore alla prostata. È stato appurato come il succo di melograno potrebbe andare a rallentare la crescita delle cellule tumorali. Il cancro alla prostata rappresenta il 20% dei tumori diagnosticati tra gli uomini. Da alcuni studi sarebbe emerso che somministrando 200 ml di succo di melagrana al giorno, si potrebbe ridurre il rischio di contrarre questo tumore.

Quest’azione benefica è permessa dalla presenza dei polifenoli. Tra questi troviamo la luteolina, l’acido ellagico e l’acido punicico, che andrebbero a ridurre la possibile formazione di metastasi. Queste molecole prevengono i danni al DNA effettuando un’azione antinfiammatoria.

Altri benefici

A livello cardiologico, se assunto in maniera regolare, avrebbe un’azione anticoagulante e andrebbe a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) favorendo l’aumento del colesterolo buono (HDL). Andando a ridurre i coaguli del sangue, renderebbe più fluida la circolazione. La presenza di antiossidanti tra i suoi nutrienti, fa sì che vada a contrastare l’invecchiamento cellulare e potrebbe ridurre macchie d’età e rughe. Infatti viene utilizzato anche in ambito cosmetico per la realizzazione di maschere del viso o creme corpo.

Abbiamo quindi scoperto come questo succoso frutto avrebbe benefici per la pelle ed inoltre potrebbe essere ottimo per aiutare a prevenire i tumori. Potrebbe essere utilizzato, specialmente dagli uomini, come alternativa a molti altri gusti di succhi.

Lettura consigliata

Oltre ad essere freschi ed estivi, i frutti esotici sembrerebbero essere ottimi per abbassare il colesterolo, favorire la digestione e non solo