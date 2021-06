Per realizzare un freschissimo e leggero pesto di zucchine genovesi, un primo piatto estivo e gustoso, bastano veramente pochi ingredienti. Chiaramente delle zucchine biologiche di stagione in una ricetta semplice e con pochi ingredienti, faranno la differenza. Il pesto avrà una marcia in più. La ricetta prevede anche qualche pomodoro secco che donerà un aroma particolare e una sapidità interessante al piatto. Cucinare degli spaghetti al dente avvolti da questo pesto profumatissimo sarà una vera goduria per il palato, ad un prezzo veramente contenuto.

Ingredienti per 4 persone

3 zucchine genovesi (4 se di piccole dimensioni);

1 spicchio d’aglio;

3 pomodori secchi sottolio;

60 grammi di grana padano;

1 ciuffo di basilico;

sale e pepe, quanto basta;

olio di oliva, quanto basta.

Procedimento

La preparazione di questo freschissimo e leggero pesto di zucchine, per un primo piatto estivo e gustoso è veramente rapidissima. Tutto ciò che serve è un mixer. Le zucchine, prima di essere tritate, però, vanno saltate velocemente.

In una padella antiaderente, versare un filo d’olio di oliva. Aggiungere lo spicchio d’aglio e lasciare dorare a fiamma bassa. Lavare le zucchine, privarle dalle due estremità e tagliare a cubetti. Non appena l’aglio sarà dorato, rimuoverlo dalla padella e alzare la fiamma. Aggiungere le zucchine tagliate in padella e lasciare cuocere per 10 minuti mescolando spesso. Dovranno solamente ammorbidirsi un po’ e avere una leggera crosticina. Non appena le zucchine saranno cotte, togliere dal fuoco e mettere da parte a raffreddare.

Mentre le zucchine si freddano, lavare il basilico e asciugare con un canovaccio pulito. Inserire il basilico sminuzzato nel mixer con i pomodori secchi tagliati grossolanamente. Aggiungere il parmigiano e le zucchine cotte. Salare e pepare leggermente e irrorare con un filo di olio d’oliva. Frullare il pesto per qualche minuto. La consistenza non dovrà essere estremamente cremosa ma rimanere un po’ granulosa. Bollire la pasta, conservare dell’acqua di cottura e scolare la pasta al dente. Mettere la pasta nella padella in cui sono state saltate le zucchine precedentemente. Aggiungere il pesto di zucchine e allungare con pochissima acqua di cottura per volta, finche la pasta non risulterà condita e completamente avvolta dal sugo.