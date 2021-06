L’idea della casa o villa indipendente, magari immersa nella natura o affacciata sul mare o una vallata sottostante, affascina milioni di italiani. Ma quanto costa costruire una casa al mq nel 2021 partendo da zero?

Raggruppiamo le macrovoci di spesa

Realizzare una casa su misura, ex-novo e in autonomia richiede sicuramente molto più tempo, soldi ed energie. Sono moltissimi i parametri che entrano in gioco per cui è impossibile dare “la” risposta giusta. Si possono solo dare fasce di prezzo molto attendibili ma da verificare caso per caso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Proviamo innanzitutto a raggruppare le macrovoci dei lavori o incombenze necessarie che graveranno sulla spesa finale. Essi attengono a:

a) un terreno edificabile disponibile;

b) i permessi amministrativi e i costi di progettazione e direzione dei lavori;

c) le spese legate allo scavo, le fondamenta, le opere portanti in cemento armato;

d) la realizzazione di colonne e solaio (pavimento e tetto);

e) tutte le opere murarie, inclusa la coibentazione della casa e gli intonaci;

f) pavimenti e serramenti vari (in metallo e in legno);

g) impianti idrici e elettrici e gli allacci;

h) tinteggiatura, rifinitura, i piccoli extra personali.

Vediamo quanto costa una casa fino al grezzo

Se non abbiamo un terreno edificabile dobbiamo preventivare un 100-200 euro al mq per l’acquisto del suolo. Nelle grandi città a quelle cifre non si compra neanche un suolo marginale e in periferia.

Ora abbiamo i costi del permesso a costruire e gli oneri comunali: variano da Comune a Comune e dipendono anche dai mc dell’edificio da realizzare. Per una casa da 150 mq serviranno in media tra gli 8 e i 13mila euro. Altri 8-10 mila euro andranno via per il progetto della casa e l’onorario del direttore dei lavori.

Poi ci saranno i lavori di movimentazione terra, le fondamenta e le opere in cemento armato di rinforzo e/o consolidamento del terreno. A seconda della superficie complessiva e della complessità dei lavori, a spanne andranno via tra i 15 e i 30mila euro.

A seguire partiranno i lavori di carpenteria e muratura tesi a realizzare colonne, solaio, tetto, tramezzature interne varie. Poi vi includiamo anche la coibentazione della casa, il pavimento e gli intonaci interni ed esterni, almeno quelli grezzi.

Qui i parametri di variabilità sono davvero tanti, perché si tratta di molti lavori edili indipendenti ma concatenati l’uno all’altro. Per una casa di 150 mq si potranno spendere in media tra i 70 e i 130mila euro. Gusti personali, qualità dei materiali e difficoltà nei lavori faranno la differenza sul budget.

Dunque, quanto costa costruire una casa al mq nel 2021 partendo da zero?

Passiamo agli impianti, come quello idraulico (e includiamo il riscaldamento dell’intera casa) e quello elettrico. Per un appartamento di 150 andranno via in media tra i 25 e i 35mila euro. Nel caso di scelta di forme di riscaldamento efficientissimo e di ultima generazione, questo budget potrebbe non bastare.

Altro capitolo di spesa rimanda agli infissi, e qui procedere per stime è alquanto azzardato. La qualità dei materiali fa la differenza e si passa dall’economicità di alluminio e PVC al legno pregiato. Tra i due materiali c’è un abisso di qualità e di prezzo.

Ad ogni modo in quest’articolo abbiamo illustrato quando è meglio sceglierli in alluminio o in PVC.

Infine abbiamo le finiture, le opere di tinteggiatura (qui al link indichiamo quanto costa imbiancare casa) e gli allacci vari tipo acqua, fogna, utenze domestiche. Stimiamo in 15-25mila la spesa, anche qui a seconda dei gusti e delle preferenze personali.