Tra i simboli dell’estate, a conquistare un posto sul podio, anche il mitico gelato.

Goloso, fresco e molto gustoso, il gelato fa impazzire grandi e piccini. Una dolce pausa di gusto e bontà che rinfresca le torride giornate estive.

Come il gelato, anche la crema di caffè fa parte dei peccati di gola della bella stagione. Per tutti gli amanti di questo dessert eccezionale, consigliamo di scoprire queste 2 ricette facili e veloci:

a) “Occhio a questa crema di caffè perché sta facendo impazzire tutti, ha solo 3 ingredienti e si prepara in appena 3 minuti”.

b) “Come preparare la crema di caffè all’acqua in poche semplici mosse”.

2 ingredienti e 5 minuti per il gelato più buono e cremoso dell’estate, consigliatissimo!

Il gelato che la Redazione vuole proporre quest’oggi si prepara senza gelatiera ed è uno spettacolo di gusto e semplicità.

Adatto per concludere un pranzo o una cena con amici e parenti, questo dessert è una valida alternativa anche per le merende dei bambini.

Stiamo parlando del gelato con banana e yogurt. Un sorprendente dessert sfizioso, pratico, veloce e anche molto buono. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 3 banane mature;

b) 70 gr di yogurt bianco greco.

Per rendere ancora più goloso il gelato

c) 1 pizzico di cannella;

d) mezza bustina di vanillina.

Procedimento

Per accontentare tutti basta veramente poco in questo caso: solamente 2 ingredienti e 5 minuti per il gelato più buono e cremoso dell’estate, consigliatissimo!

Utilizziamo le banane mature perché hanno un sapore più dolce. In alternativa, si possono usare quelle più acerba ma si consiglia, a quel punto, di aggiungere 2 cucchiai di zucchero.

Il gelato sarà davvero pronto in pochi minuti. C’è solo un’operazione da fare prima. Almeno 5 ore prima dell’utilizzo, sbucciare e tagliare a rondelle le banane, riporle in un contenitore a chiusura ermetica e lasciarle congelare in freezer.

All’occorrenza bisognerà solamente prendere le banane dal freezer, inserirle in un frullatore, unire lo yogurt e frullare per 3-4 minuti.

Per un gusto più dolce e appetitoso aggiungere anche la cannella e la vanillina.

Frullando le banane con lo yogurt si otterrà un gelato cremoso e omogeneo.

I più golosi possono anche spolverare scaglie di cioccolato o granella di nocciole prima di servire. Ed il gioco è fatto!