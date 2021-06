L’estate porta con sé il caldo e alcuni dei fiori più belli che possiamo trovare. Tra questi ci sono le ortensie che sono fiori meravigliosi e dai mille colori. Quella che generalmente tutti conosciamo è l’ortensia anche detta Hydrangea. Si tratta di una pianta legnosa e arbustiva che sviluppa i suoi fiori in infiorescenze. Quella che vogliamo fare scoprire oggi ai nostri Lettori invece è un tipo molto particolare di ortensia. Scopriamo insieme di che fiore si tratta e come possiamo coltivarlo al meglio.

Questa incantevole ortensia ha fiori simili a piccoli e delicati fiocchi di neve

L’Hydrangea quercifolia snowflake, anche detta semplicemente ortensia snowflake, appartiene alla stessa famiglia delle comuni ortensie. Questa pianta raggiunge dimensioni medio-grandi: essa si sviluppa più in larghezza che in altezza. Infatti, può arrivare a raggiungere i 2 metri d’altezza e i 2 metri e mezzo di larghezza. Le foglie di questa pianta sono simili a quella della quercia e sono di colore verde intenso per tutto il periodo della fioritura. Prima di cadere però assumono una colorazione tendente al bronzo. Ciò che rende particolarmente bella e particolare questa pianta sono i suoi fiori piccoli che ricordano dei fiocchi di neve. Questi sono raggruppati in pannocchie e generalmente sono di colore bianco e rosa tenue.

Come coltivarla

Questa incantevole ortensia ha fiori simili a piccoli e delicati fiocchi di neve. Se vogliamo coltivare l’ortensia snowflake, possiamo farlo sia in un comune giardino, sia in giardini rocciosi, sia in vaso. In ogni caso, ricordiamoci di fornirle il giusto spazio per crescere al meglio ed espandersi. Rispetto ad altri tipi di ortensie, l’ortensia snowflake è una pianta facile da coltivare e richiede anche una scarsa manutenzione. Se possiamo scegliere, usiamo un terreno ricco di sostanza organica, ma ben drenato. Per far sì che cresca sempre rigogliosa, ricordiamoci di annaffiarla regolarmente e di esporla in pieno sole. Nonostante ciò, se vogliamo garantirle un terreno fresco anche nelle giornate più torride, forniamole una buona pacciamatura.

