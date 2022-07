Quando si torna a casa in questi ultimi giorni di lavoro non si ha assolutamente voglia di mettersi alla prova ai fornelli. Per fortuna, però, ci sono delle preparazioni che non hanno bisogno dell’utilizzo dei fuochi. Oltre alle solite capresi, ai carpacci, al cibo pronto e a quello in scatola esiste tutto il vasto mondo delle verdure. Per questo oggi proponiamo una ricetta molto interessante: è infatti freschissima ed equilibrata questa insalata che si rivela perfetta contro la calura estiva. Scopriamo insieme quali alimenti ci servono per prepararla.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

1 gambo di sedano;

1 limone intero;

200 g di ceci precotti;

200 g di gamberetti;

3 fette di melone;

olio EVO q.b.;

sale fino q.b.

Freschissima ed equilibrata questa insalata perfetta contro il caldo estivo

Per prima cosa consigliamo di prediligere gli ingredienti nella loro versione già cotta in modo da accelerare i tempi di preparazione. Quindi da una parte suggeriamo di comprare i ceci già cotti. Scolarli quindi dal loro liquido e sciacquarli bene per rimuovere il sale in eccesso, adagiandoli all’interno di una insalatiera.

Vale lo stesso per quanto riguarda i gamberetti, che però sono più difficili da trovare sotto questa forma. Se questi non fossero disponibili, vanno bene anche quelli freschi. Basta infatti rimuovere carapace e budello e metterli a scottare leggermente in padella per qualche minuto, dorandoli da entrambi i lati.

Poi si può passare alla verdura. Per prima cosa incominciamo a sciacquare il sedano per poi tagliarlo a dadini di dimensione uniforme. Poi passare al melone. In questo caso è molto importante scegliere un frutto dolce e ben maturo: per individuarlo basta contare gli spicchi e prestare attenzione ai colori e alla consistenza. Tagliarlo e ricavare tre fette di uguali dimensioni. Ridurle allo stesso modo in dei pezzetti piccoli e uguali fra di loro. Unire, quindi, sia l’ortaggio che il frutto alla ciotola contenente le proteine. Aggiungere poi il sale, il pepe e un generoso giro di olio.

Lavare un limone e grattugiarne la scorza. Inserirla dentro per aromatizzare la ricetta. Tagliarlo in due e poi spruzzare nella preparazione il succo di una delle due metà. Mescolare bene e servire in tavola. Se il melone non risultasse di nostro gradimento, lo si può tranquillamente sostituire con dei cetrioli o dei pomodori.

