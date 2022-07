Per un fiocco di nascita in tulle fai da te proviamo questi 2 progetti semplici

Quando arriva la lieta notizia dell’arrivo di un bambino, non si perde tempo per i preparativi. Dal decorare la cameretta a informare parenti e amici, ci sono tantissime cose da fare. Ci prepariamo in tanti modi, anche leggendo dei libri. Ma anche se ogni nascita è unica, ci potrebbe essere qualcosa che accumuna tutti gli annunci.

Si tratta del fiocco di nascita, generalmente rosa o azzurro, che viene appeso all’esterno delle case. Spesso andiamo a comprare questo fiocco già pronto o lo commissioniamo. Se abbiamo, però, tempo durante la gravidanza e amiamo il fai da te, possiamo anche costruirlo da soli. Per un fiocco di nascita in tulle fai da te possiamo provare questi due metodi.

Il fiocco semplice

Il primo è un classico fiocco. Per prima cosa raccogliamo tutto ciò che ci serve:

tulle di 15 m di lunghezza e 25 cm di altezza;

1 libro;

nastri e decorazioni;

delle forbici.

Per prima cosa prendiamo il nastro di tulle e arrotoliamolo attorno al libro. Stiamo attenti a non tirare il tessuto per evitare di rovinarlo. Successivamente, togliamo il libro e con un nastro, leghiamo il centro. Tiriamo il nastro in modo da ottenere un fiocco, facendo un nodo in modo da fissarlo. Tagliamo le estremità del fiocco e stropicciamo bene il tessuto.

Ora aggiungiamo le decorazioni al centro, per esempio l’iniziale del nome del nascituro oppure un pezzo di stoffa ricamato. Possiamo anche aggiungere nastri, peluche e fiocchi.

Il secondo metodo è quello della ghirlanda di tulle. In questo caso avremmo bisogno anche di una colla a caldo e di un cerchio metallico. Questo perché sarà la struttura portante della nostra ghirlanda. Possiamo sceglie il diametro che preferiamo.

Per prima cosa prendiamo il tulle e arrotoliamolo attorno al libro, per poi sfilarlo. Tagliamo il tulle sui due lati ottenendo diversi pezzi.

Adesso, uno alla volta stropicciamolo e incolliamolo alla nostra struttura in metallo, in senso orario. Se non vogliamo attaccarlo con la colla, possiamo anche annodare ogni pezzo alla struttura. Incolliamo tutti i pezzi, prima da un lato e poi dietro. Infine, prendiamo un nastro, facciamo un fiocco e attacchiamolo davanti.

Ecco che la nostra ghirlanda è pronta. Come per il fiocco, possiamo aggiungere tantissime decorazioni, tra cui il nome del nuovo arrivato. Possiamo esibirla sul terrazzo oppure fuori dalla porta. Non è solo un metodo veloce e pratico per dare una bella notizia, ma anche una decorazione molto carina per l’esterno. Colorate e semplice da fare, sarà utile per passare il tempo in attesa del nostro futuro bambino.

