Spesso quando pensiamo alla decorazione del terrazzo non valutiamo tutti i fattori essenziali. Ci soffermiamo sullo stile, scegliendo tavoli, sedie e divanetti moderni o shabby chic. Creiamo i nostri mobili con pallet riciclati, decoriamo lo spazio con lucine e lanterne varie. Il terrazzo ci sembra perfetto, stupendo e confortevole grazie alle nostre scelte. Ma ecco che, in piena estate, una tempesta di vento arriva a rovinarci tutti i piani e tutta la fatica.

In genere si pensa a come riparare terrazzi e balconi da sole e pioggia, sfruttando strutture come gazebi o pergolati. Ma non si considera che anche il vento può rovinarci la giornata passata in terrazzo. Oltre alle piccole folate che possono essere fastidiose, in realtà potrebbe anche provocare numerosi danni.

Riparare e proteggere il terrazzo dal vento con queste raffinate soluzioni

Per questo è importante pensare ai frangivento, sia strutturali che vegetali per schermare il terrazzo. Le soluzioni per ovviare al problema del vento sono diverse, a seconda dei gusti. Il più delle volte si opta per siepi abbastanza alte, che aiutano anche a proteggere la privacy. Le piante sono un ottimo riparo, ma vanno scelte con cura se viviamo in una zona ventosa. Meglio siepi sempreverdi che proteggano tutto l’anno, come la Thuja o anche il lauro. Le barriere create non devono essere troppo fitte, ma dare modo al vento di passare, filtrandolo. Per mantenerle efficienti è necessaria una potatura regolare, soprattutto nei primi tempi. Per poi passare a potature regolari ogni anno per mantenere le barriere dense e fitte al punto giusto.

Strutture più eleganti rispetto a cannicci di bambù

Le reti e i cannicci di bambù sono sicuramente utili, ma molto poco raffinati. Se vogliamo dei frangivento che riparino, ma con eleganza, bisogna optare per le griglie in legno. Queste strutture sono ancora più resistenti e i listelli sono direzionati appositamente per incanalare il vento. Sicuramente possono risultare un po’ opprimenti, soprattutto se il terrazzo è piccolo, è vero. Ma scegliendo una griglia leggermente più bassa, magari di materiale misto, si può ovviare al problema. Ecco, magari possiamo pensare ad una struttura fissa in legno mista a vasi alti con le siepi. L’effetto ornamentale è sicuramente di pregio rispetto al classico canniccio improvvisato.

Insomma, per godersi al meglio lo spazio all’aperto è bene sapere come riparare e proteggere il terrazzo dal vento. Il clima della zona in cui viviamo è un fattore importante per la realizzazione di un terrazzo decorato alla perfezione. I frangivento ci proteggono da sole e vento, oltre che dagli occhi indiscreti di vicini e passanti.

