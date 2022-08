L’estate è la stagione dei gelati e dei dolci freddi. Per festeggiare compleanni e anniversari, o semplicemente per concludere in bellezza il pasto, ecco comparire in tavola tiramisù, torte gelato, meringate, semifreddi… Quando fa caldo si apprezzano le pietanze leggere, semplici e fresche. Meglio ancora se non richiedono alcuna cottura. Un dolce estivo fresco, molto semplice da realizzare, e che non richiede cottura, è la cheesecake.

Una crema di formaggio, da aromatizzare a piacere, su una base di biscotti secchi sbriciolati. Una volta che si conosce la ricetta base si possono realizzare infinite varianti di questo dolce dalle origini americane. In genere, si utilizzano i frutti di stagione. Nelle prossime righe andremo a proporre una variante senza frutta ma di una freschezza indescrivibile.

Freschissima cheesecake estiva senza cottura senza fragole e limone

Prepareremo una cheesecake alla menta e cioccolato. Un connubio di sapori molto raffinato e sofisticato. Ingredienti per 8 o 10 persone:

200 g di biscotti secchi (semplici o integrali, facoltativo);

100 g di burro a temperatura ambiente;

400 g di ricotta fresca;

200 ml di panna fresca liquida;

10 g di gelatina in fogli;

50 ml di latte;

150 ml di sciroppo alla menta;

2 cucchiai di cacao in polvere.

Per guarnire:

gocce di cioccolato fondente q.b.;

foglioline di menta fresca q.b.;

cocco disidratato grattugiato q.b.

Preparazione

Mettere i biscotti e il cacao nel boccale di un mixer e frullarli; nel frattempo, far sciogliere il burro nel microonde ed unirlo ai biscotti tritati, mescolando bene con un cucchiaio; rivestire una tortiera con cerniera con della carta da forno e creare il fondo con il composto di burro e biscotti al cacao. Livellare bene aiutandosi con il dorso di un cucchiaio bagnato; sistemare la tortiera in frigorifero per un quarto d’ora circa, così che si rassodi e compatti per bene; intanto, dedichiamoci alla preparazione della farcia. In una ciotola, montare con le fruste elettriche la panna, fredda di frigo; in un altro recipiente, lavorare la ricotta con lo sciroppo alla menta finché non saranno ben amalgamati; a questo punto, mettere in ammollo i fogli di gelatina nell’acqua fredda. Dopo qualche minuto, estrarli dall’acqua e strizzarli bene. Quindi, metterli a sciogliere nel latte intiepidito; unire il latte, con la gelatina sciolta, nel composto di ricotta e menta; infine, unire anche la panna montata eseguendo movimenti dal basso verso l’alto con una spatola; distribuire il composto sulla base di biscotti e mettere in frigorifero per almeno 2 o 3 ore, oppure nel congelatore per 45 minuti.

Il momento di servire

Al momento di servire, decorare con le gocce di cioccolato, una spolverata di cocco disidratato e qualche fogliolina di menta. Ed ecco qui la nostra freschissima cheesecake estiva senza cottura che ricorda i famosi cioccolatini After Eight. Questa torta, con le fragole, i mirtilli, i frutti di bosco, o qualsiasi altro frutto, è deliziosa. Ma questa variante è di una freschezza inaudita! La cheesecake menta e cioccolato si conserva in frigorifero per 3 o 4 giorni. Se la sistemiamo in freezer, può durare anche 10 giorni.

Lettura consigliata

Irresistibile questa freschissima versione di semifreddo perfetta per i primi caldi e diversa dai soliti torrone, pistacchio e caffè