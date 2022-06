I dolci sono una tentazione a cui pochi sanno resistere. Torte e biscotti seguono la stagionalità. In inverno piacciono i sapori intensi e corposi del cioccolato o della crema di nocciole. Quando il termometro comincia a salire, invece, si va alla ricerca di sapori freschi, leggeri e delicati. La stagione di ghiaccioli, gelati e granite è infatti cominciata già da qualche settimana. Per quanto riguarda i dolci veri e propri, nei mesi caldi si punta su budini, tiramisù e cheesecake. Tutti dessert freschi e che, spesso, non richiedono neppure l’utilizzo del forno per la loro preparazione.

Ideali in questo periodo sono anche le crostate di frutta, gustose e molto colorate. Molto apprezzata anche la meringata, anche se un po’ complicata da fare perché, spesso, si commettono dei banali errori in fase di preparazione che ne compromettono la buona riuscita. In questo articolo andremo a spiegare come realizzare un dolce estivo, ideale per concludere in bellezza un pranzo o una cena.

Irresistibile questa freschissima versione di semifreddo perfetta per i primi caldi e diversa dai soliti torrone, pistacchio e caffè

Di per sé, il semifreddo è un dolce che va bene in qualsiasi periodo dell’anno. A conferirgli tono e carattere sono gusto e aroma. Le versioni più comuni, e diffuse nei mesi più freddi, sono al cioccolato, torrone, nocciola, pistacchio e caffè. Noi stiamo per proporre qualcosa di ben diverso. L’ingrediente base del nostro semifreddo sarà il limone, un frutto che rinfresca già solo con il suo aroma agrumato.

Ecco gli ingredienti per 4 porzioni

175 g di ricotta;

100 ml di panna fresca;

125 g di zucchero;

1 uovo;

un limone;

1 foglio di colla di pesce.

Per lo sciroppo al limone

1 limone;

acqua q.b.;

zucchero q.b.;

menta in foglie q.b.

Procedimento

Per prima cosa, iniziamo col montare il tuorlo insieme a metà dello zucchero e alla scorza del limone; nel frattempo, mettere a bagno la colla di pesce in acqua fredda; in un’altra ciotola, lavorare la ricotta col succo di limone; scaldare due cucchiai di panna e sciogliervi la colla di pesce ben strizzata; a questo punto, montare a neve l’albume con un pizzico di sale e lo zucchero restante; unire al composto di tuorlo, zucchero e scorza di limone la restante panna fredda e frullare il tutto; unire la gelatina alla ricotta e aggiungere infine anche il composto di uovo. Quindi mescolare per bene; infine, incorporare l’albume montato a neve ben ferma, eseguendo movimenti dal basso verso l’alto; travasare il composto in uno stampo o in 4 coppette monoporzione, rivestite con pellicola trasparente; mettere a riposare in freezer per almeno 8 ore.

Preparazione dello sciroppo di limone

Tagliare la scorza di un limone in scaglie e metterle a bollire; nel frattempo, in una padella, portare a bollore un po’ d’acqua insieme a un poco di zucchero e a qualche foglia di menta. Far cuocere per alcuni minuti; rimuovere quindi la menta ed unire al composto le scorze. Mescolare.

Sformare il semifreddo e guarnire le singole porzioni con lo sciroppo al limone e qualche fogliolina di menta fresca. A piacere, accostare anche un rametto di ribes rosso o una fragolina. Ecco qui: davvero irresistibile questa freschissima versione di semifreddo perfetta per i fine pasto d’estate.

