Frangia perfetta anche con l’umidità proprio come quella di Jenna Ortega? Ecco il segreto giapponese svelato da TikTok

Quando c’è umidità o addirittura piove mantenere la frangia in piega, che sia a tendina o short bangs (corta e piena) è un’impresa veramente titanica. Grazie ad alcuni trucchi da parrucchiere potremo mantenere una frangia perfetta anche con l’umidità proprio come quella di Jenna Ortega.

La frangia è un’acconciatura tornata di gran moda soprattutto quest’anno anche grazie al personaggio di Mercoledì dell’omonima serie di Tim Burton. Jenna Ortega che interpreta la secondogenita della Famiglia Addams ha in realtà una frangia molto morbida che può essere adatta anche a chi ha capelli ondulati. Nei giorni di brutto tempo però le ciocche sul viso si arricciano, si dividono e finiamo col desiderare di non essermela mai tagliata. Dovremmo però provare un trucco lanciato dall’influencer Juju Crossing su TikTok. Vediamo di cosa si tratta.

Frangia perfetta anche con l’umidità proprio come quella di Jenna Ortega? Ecco il metodo giapponese

Probabilmente chi porta la frangia, quando vede il pittogramma con la nube di pioggia guardando il meteo, già si prepara la mattina con la sveglia puntata 5 minuti prima. Si passa la piastra, la spazzola rotonda con il phon e poi si procede valorizzando nuvole di lacca extrastrong che probabilmente nemmeno in Grease se ne era vista altrettanta. Poi si esce munite di ombrello extralarge nella speranza che la frangetta non si bagni e dopo 5 minuti i nostri risultati si dimostrano completamente vanificato da una minuscola quanto insulsa gocciolina di pioggia.

I Giapponesi sembra abbiano una soluzione per tutto e non potevano esimersi dal risolvere anche questa piccola tragedia di hair styling. La beauty influencer Juju Crossing ha sperimentato la “colla per frangia”. Sembra che nel Paese del Sol Levante ci sia una vera e propria “glue bang”, un prodotto che rende completamente inamovibile la nostra frangia, praticamente a prova di una giornata di Bora a Trieste.

Il metodo occidentale per una frangia sempre perfetta

Probabilmente fra qualche anno tutte disporremo nel nostro mobiletto del bagno della colla per frangia ma in attesa che varchi i confini del Giappone cosa potremmo fare? Molti utenti di TikTok hanno proposto una soluzione geniale. Si può utilizzare la colla per ciglia finte, innocua perché utilizzata già per la zona perioculare. Vediamo dunque come si usa. Basterà applicarla in due o tre punti delle nostre sopracciglia non dimenticando il punto più centrale vicino al naso perché è solitamente lì che si divide la frangia. Fissiamo dunque le ciocche della frangia alla colla sulle sopracciglia e il gioco è fatto.

Quando non usare la colla per ciglia

La colla per ciglia finte è un prodotto sicuro però può essere difficoltoso rimuovere. Meglio sempre utilizzare l’apposito remover in modo da non sfregare eccessivamente la zona. In alcuni casi possono dare irritazione e in queste eventualità potremmo utilizzare un’alternativa che spesso viene suggerita per l’applicazione delle ciglia finte ovvero l’eyeliner adesivo trasparente. In questo caso lo applicheranno sulle sopracciglia e vi fisseremo le punte delle ciocche della frangia. Come per qualsiasi prodotto utilizzato per la prima volta consigliamo di testarlo su un lembo di pelle.

