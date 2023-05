Capelli lisci e morbidi come la seta? Scopri lo straordinario segreto di bellezza delle donne giapponesi: provalo subito!

Molte donne desiderano avere i capelli lisci in modo naturale. Da sempre simbolo di fascino e femminilità, i capelli sono una parte importante per una donna. Purtroppo, però, fattori esterni come pioggia, vento e umidità possono metterci i bastoni tra le ruote. Se vuoi avere e mantenere i capelli lisci e lucenti a lungo, oggi vogliamo suggerirti un metodo efficace che arriva da molto lontano.

Lisci, lunghi e splendenti: avrai sicuramente notato che i capelli delle donne giapponesi sono così belli da togliere il fiato. Nella cultura orientale la cura del corpo e la bellezza sono davvero molto importanti e le donne usano spesso metodi naturali.

Ecco perché con questo articolo vogliamo svelarti il trucco delle donne giapponesi che permette loro di avere capelli così incredibilmente belli. Non spenderai quasi nulla e otterrai un risultato che ti lascerà davvero a bocca aperta. Sei curioso e vuoi saperne di più? Non fermarti e continua a leggere.

Capelli lisci e morbidi come dal parrucchiere? Ecco in cosa consiste il metodo Only Water

Questa tecnica si chiama Only Water perché, appunto, consiste nel lavare i capelli senza usare shampoo né balsamo. Se ti stai chiedendo come sia possibile avere capelli puliti e profumati senza usare prodotti specifici, stiamo per darti la risposta. Le donne giapponesi lavano i capelli usando l’acqua calda. Questo metodo ti permetterà di sgrassarli ed averli leggeri senza fatica. Attenzione però a non usare l’acqua bollente, perché potrebbe farti male e danneggiare la cute. È sufficiente che l’acqua sia calda.

E per ammorbidirli? Non serve usare il balsamo per avere capelli morbidi e lisci. Le donne giapponesi applicano sui capelli bagnati qualche goccia di olio essenziale al rosmarino o alla lavanda. Questi rivitalizzano il cuoio capelluto, lo purificano e ammorbidiscono i capelli. In particolare, quello alla lavanda allevia le irritazioni e regola la produzione di sebo.

Vuoi avere capelli perfetti? Prova subito la Hair Water totalmente a costo zero

Se vuoi capelli lisci e morbidi senza fatica, potresti provare l’antico metodo della Hair Water. Molto simile alla Only Water, questa tecnica ti permette di avere capelli perfetti utilizzando un prodotto che in genere siamo soliti buttare via. Stiamo parlando dell’acqua di riso. Essendo ricca di sali minerali, antiossidanti e vitamine del gruppo B ed E, questa protegge il fusto del capello. Inoltre, rende la tua chioma setosa e ne stimola la crescita.

Sciacqua il riso con acqua fredda, mettilo in un recipiente e coprilo con tre tazze d’acqua calda. Mescola il riso di tanto in tanto e dopo circa 30 minuti filtra l’acqua di riso e usala per fare lo shampoo. Se ne avanza, conservala in frigorifero e applica degli oli essenziali dopo il risciacquo per profumare e districare meglio i capelli. Questo metodo tradizionale è perfetto per chi ha capelli spenti e stressati da prodotti aggressivi e che necessitano di essere riabilitati: provare per credere!