Negli ultimi giorni i prezzi continuano a rimanere ingessati, come l’indecisione e l’alternarsi di notizie positive ed altre meno, continua a farli rimanere fermi fra supporti e resistenze da settimane. Cosa attendere da ora in poi? I nostri oscillatori e gli studi basati sulle serie storiche al momento continuano a proiettare rialzi, ma quando partiranno, e se lo faranno? Wall Street riparte al rialzo? Vediamo cosa attendere nel breve termine.

Il pattern annuale

Per il 2023 è atteso un rendimento del 20/25%. Da cosa deriva questa previsione? L’anno in corso combina il terzo anno del ciclo presidenziale americano con il terzo del ciclo decennale. Nelle serie storiche dal 1898 ad oggi questa particolare congiuntura ha portato a rendimenti del 20/25% con elevata probabilità. Poichè, come da studi di vichiana memoria, anche noi riteniamo che la storia tenda a ripetersi, abbiamo diverse ragioni per essere ottimisti.

A questi motivi, poi si aggiunge l’indicazione positiva che è venuta dal barometro di gennaio, e la tendenza di lungo termine dei grafici che continuano a disegnare (per il momento) minimi e massimi crescenti.

Il percorso campione individuato per l’anno in corso è il seguente:

probabilmente le Borse mondiali formeranno il minimo a gennaio, al massimo entro il mese di marzo, e il massimo verrà segnato fra fine novembre e la prima decade di dicembre.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di lunedì si è chiusa contrastata fra i vari indici e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.618,70

Nasdaq C.

12.256,92

S&P500

4.138,12.

Wall Street riparte al rialzo? Queste sono le condizioni

Il minimo settimanale si dovrebbe essere formato ieri, nell’ipotesi peggiore potrebbe farlo oggi a ridosso dell’apertura. Il amssimo dovrebbe formarsi nel tardo pomeriggio di venerdì.

I nostri oscillatori continueranno a proiettare rialzi se oggi si assisterà a una chiusura di seduta superiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Vedremo cosa accadrà.

