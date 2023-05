Sarà un maggio lastricato d’oro per questi 3 segni apparentemente tra i più moderati e tranquilli

Avere le stelle a favore è un grande dono, ma bisogna sfruttarlo con intelligenza. Come quando il marinaio riceve il vento favorevole, ma deve comunque stare attento a non perdere la rotta.

Ma le stelle sono inaspettatamente propizie e sembrano assecondare alcuni segni in particolare. Proprio come la leggenda di Re Mida, che era stato benedetto dalla possibilità di rendere oro tutto ciò che toccava. Ma attenzione massima, proprio come la leggenda, è imperativo non esagerare. Re Mida, infatti, si rese conto che persino il cibo e le persone che toccava avevano lo stesso destino. Quella che sembrava una grande fortuna era insomma diventata una maledizione. Ma ci sono dei modi per evitare che questo accada, come vedremo. Infatti, sarà un maggio lastricato d’oro per questi 3 segni dell’oroscopo che si sono risvegliati da un lungo sonno.

Prendere pieno possesso delle decisioni è la chiave

La luna piena in eclissi penombrale era solo il preludio di un maggio ricco di evento zodiacali. A farla da padrone nella volta celeste sarà Venere luminosissima che entra nel segno dei Gemelli. Il primo segno a risentire di questa influenza positiva sarà quello del Capricorno. Di solito riservati e pazienti, avranno un atteggiamento in un certo rivoluzionario. Il segreto? Riusciranno a vedere le cose da un diverso punto di vista. Questo insegnamento potrebbe rivelarsi in un dono preziosissimo, il cui valore potrebbe durare nel tempo. D’altronde come diceva Einstein la vera follia sta nel fare una cosa sempre nello stesso modo aspettandosi risultati diversi. Attenzione però a non confondere obiettivi immediati con prospettive di lungo termine.

Si prospettano settimane estremamente interessanti anche per i Pesci. Duplici per eccellenza, sanno misurare i due lati dell’animo umano. In questo caso i loro occhi avranno un guizzo ed un fiuto per nuovi progetti. Potrebbero trattarsi di un colpo di fortuna, come è quello di trovare uno dei 3 vinili italiani che valgono una fortuna mentre si cerca qualcosa in cantina. Oppure potrebbe essere l’inizio di un progetto nuovo. A differenza di altre volte nella vita in cui sono stati moderati, ora si sentiranno pronti a fare di corsa il primo scalino. D’altronde anche i viaggi più lungi sono incominciati con il primo passo. Mai fare il passo più lungo della gamba, il rischio è di inciampare. Meglio invece non risparmiare le energie, ma utilizzarle in maniera funzionale. Soprattutto, sapere che le difficoltà si presenteranno, ma non per questo devono spaventarci.

I figli del segno della Vergine sono probabilmente tra i più organizzati e metodici dell’intero oroscopo. Questa è una grande qualità nella vita. Basti pensare a quando dobbiamo risparmiare grazie alle detrazioni, magari anche quelle che nessuno conosce. Ma la congiunzione della Luna con Giove del 17 maggio porterà un cambio di opinione su una persona cui teniamo. Rivalutare la sua figura ci farà bene, anche perché potrebbe portare buone conseguenze sulle scelte future. Non perdiamo mai l’opportunità di parlare approfonditamente con chi abbiamo a cuore. È il solo modo di entrare in una sintonia più profonda. E forse potrà portare i figli della Vergine a cambiare i propri piani.