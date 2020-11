La scelta del contorno non è sempre così facile e portare in tavola un piatto che non sia così prevedibile non è così scontato. Dunque, per i meno creativi, il Team di ProiezionidiBorsa propone una ricetta facile, economica e molto soddisfacente. Le chips di zucchine al forno conquisteranno tutti i commensali in un solo morso. Ecco l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

100 g di farina tipo 00;

3 zucchine;

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Un antipasto semplice, veloce e salutare. Le chips di zucchine al forno si preparano in pochi minuti e possono essere un ottimo accompagnamento per un aperitivo, così come un contorno sfizioso.

Un contorno sfizioso tra le mani grazie alle chips di zucchine al forno. Procedimento

Decisamente più salutare delle classica patatine fritte, le chips di zucchine al forno regalano la croccantezza ideale per mangiare di gusto senza sentirsi troppo in colpa. Adatti anche da servire come antipasto o come gustosi “struzzichini” agli aperitivi.

Le chips si realizzano in poche e semplici mosse. Si parte, neanche a dirlo, dalle zucchine. Lavare, sbucciare e tagliare a rondelle le 3 zucchine. Le fette devono essere sottili per garantire la sensazione al palato di vere e proprie chips. In una ciotola inserire la farina e successivamente ad un ad una immergere le zucchine nella farina e poi posizionarle in una teglia rivestiva con un foglio di carta da forno. In un’altra ciotola versare l’olio, un pizzico di sale e uno di pepe. Mescolare e spennellare sulle zucchine. Infine, far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 200° per circa 10 minuti. Qualora il forno risultasse troppo alto, abbassare dopo i primi 5 minuti a 160°. Ed il gioco è fatto.

